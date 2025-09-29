吉田正尚外野手（３２）が所属するレッドソックスが、２１年以来４年ぶりにプレーオフ進出を決めた。ヒットで出塁した打者がベース上で、飛行機の翼のように両手を広げるしぐさにお気づきだろうか。味方ベンチでもナインが同様に、両手を広げて応えているシーンがよく見られる。これは、今季のシーズン途中から、レ軍で出塁した打者へのセレブレーションになった「タービュランス（乱気流）」のパフォーマンスだ。

きっかけは、７月２７日（日本時間２８日）の夜にさかのぼる。本拠フェンウェイパークでのドジャース戦を４―３で勝利し、次の遠征地ミネソタに向けて離陸したチャーター便が乱気流に巻き込まれた。デトロイトにいったん、緊急着陸した末に、計７時間もかかって目的地に到着した。

「経験したことないくらい揺れました。僕は大丈夫だったけれど、吐いている人もいましたし。その後、いつの間にか、パフォーマンスになっていました」と吉田は振り返る。乱気流パフォーマンスを取り入れたツインズ戦を挟んで、チームは４カードで連続勝ち越し。ナインにすっかり定着し、「Ｔｕｒｂｕｌａｎｃｅ」と飛行機の絵柄がデザインされたオリジナルＴシャツもできた。急降下と急上昇を繰り返しながら、何とか目的地にたどりついた一夜は、アップダウンを繰り返しながらプレーオフの舞台を目指す今季のチームと重なる。

多くのナインが激しい乗り物酔いに苦しんだ中で何と、コーラ監督は眠っていたという。「よほど、疲れていたんでしょうね」と、吉田も驚きを込めて振り返る。直前のドジャース３連戦で、大谷には１２打数４安打と打たれたものの、打点はソロ弾の１だけ。ダメージを最小限に抑え、同カードを２勝１敗と勝ち越した労力と安堵（あんど）感がうかがえる。

いよいよ、佳境に入った２５年のメジャーリーグ。ポストシーズンを勝ち抜いて復権を果たすべく、名門が乱気流を耐え抜いた力を実らせる。（一村 順子通信員）