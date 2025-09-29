本当にコレは買ってよかった♡最近バズったコスメ10選

SNSでバズったコスメ、多すぎて追いつけない…！という方も多いのでは？そこで今回は、実際に使って「これは本当によかった♡」と感じた、最近のバズりコスメを10点厳選してご紹介します。見つけたら即買いしたくなる名品揃いなので、ぜひ次のお買い物の参考にしてくださいね♡

ケイト リップモンスター ツヤバース（EX-1 哀愁の亡霊）

ケイト リップモンスター ツヤバース（EX-1 哀愁の亡霊）／1,650円（税込）

USJコラボで話題になった限定色！高発色＆落ちにくいリップモンスターの魅力はそのままに、とろけるようなツヤをプラス。

縦ジワを補正しながら濃密なうるツヤリップを演出します。

儚げでダークな存在感のあるカラーは、秋冬メイクの主役にぴったり♡

キャンメイク プランぷくコーデアイズNeo（N02 チュチュプランぷく）

キャンメイク プランぷくコーデアイズNeo（N02 チュチュプランぷく）／792円（税込）

涙袋メイクを思いきり楽しみたい人におすすめ！

白みピンクで血色感を足しながら、クリアな発色で透明感をプラス。

甘さはありつつも派手になりすぎないので、大人可愛く自然に涙袋を盛れるアイテムです♡

ケイト メロウブラウンアイズ（EX-2 メルティングチェリーブラウン）

ケイト メロウブラウンアイズ（EX-2 メルティングチェリーブラウン）／1,320円（税込）

透け感ブラウンと微細パールで、重ねてもくすまず肌になじむアイシャドウ。

「EX-2」は、淡い血色感を含んだ陰影ブラウンで、ナチュラルながらも温かみのある仕上がりに♡

自然に目もとをパッチリ見せつつ、さりげなく洒落感を引き立ててくれるので、抜け感メイクやデイリーメイクに最適！

ブレイ リップスリーク ミニ（01 アルダー）

ブレイ リップスリーク ミニ（01 アルダー）／1,210円（税込）

人気のブレイ「リップ＆チーク」が、セブン限定で“ミニサイズ”になったとバズり中！

体温でとろけるように広がり、重ねるほどクリアな発色がアップ。

ポンポンとのせるだけでじゅんわり自然に色づき、今っぽい仕上がりに！

ボールチェーン付きの手のひらサイズで、“チャームコスメ”としても楽しめます♡

ティルティル マスクフィットAIフィルタークッション（17C）

ティルティル マスクフィットAIフィルタークッション（17C）／2,970円（税込）

大人気ティルティルの新作クッション！

AIフィルターの名の通り、ひと塗りでつるんとした毛穴レス印象のセミマット肌に見せられることに感動♡

しっとり感があるのに仕上がりはさらっと軽いというのも魅力のひとつ。

カバー力もキープ力も高く、崩れにくさも◎

キャンメイク メタルックマスカラ〜ボリュームルック〜

キャンメイク メタルックマスカラ〜ボリュームルック〜／990円（税込）

ダマ感ゼロでしっかり盛れる“束感マスカラ”としてバズり中！

ピッチの広いメタルコームがまつげ1本1本をしっかりキャッチして、きゅるんとした上向きまつげを実現！

下地なしでも驚くほどパッチリ目に仕上がるのに、990円という価格はまさに神コスパ♡

アヌア PDRNヒアルロン酸カプセル100セラム

アヌア PDRNヒアルロン酸カプセル100セラム／3,450円（税込）

「水光爆弾セラム」と話題！韓国エステでも注目されるPDRNに加え、ヒアルロン酸やコラーゲンを贅沢に配合。

どんなシーンでも使いやすいさらっとしたテクスチャーなのに肌がもっちりうるおって、乾燥肌でも自然な“うるぷる肌”に♡

ファンデに混ぜてツヤ感を仕込むアレンジもバズり中！

メディキューブ PDRNピンクペプチドアンプル

メディキューブ PDRNピンクペプチドアンプル／2,530円（税込）

PDRN配合で「塗るサーモン注射」と大バズり！

濃厚なのにべたつかないみずみずしい使用感で、うるおいとツヤに満ちた“ぷるもち水光肌”へ♡

使うほどに肌のしっとり感やピンとしたハリ感がアップ。

朝のメイク前に使えば、化粧ノリのよさを実感できます！

ソフィーナ iP うるおい秒ミスト

ソフィーナ iP うるおい秒ミスト／1,980円（税込）

昨年の大ヒットミストがついに全国発売！

毛穴より小さいマイクロミストが角層まで浸透し、乾燥しがちな肌へ瞬時にうるおいチャージ。

朝シュッとしておくだけで夕方までしっかり保湿感が続き、メイク崩れやテカリも防いでくれるのが優秀♡

メイクの上からも使えるので、日中の乾燥対策やお直しにも◎

ウォンジョンヨ 薬用モイストアップレディスキンパック

ウォンジョンヨ 薬用モイストアップレディスキンパック／1,980円（税込）

肌荒れ・乾燥・ニキビ予防まで叶える“お守りスキンパック”。

洗顔後すぐ使えるので時短にもなり、メイク前の“うるおい仕込み”にぴったり！

シートにミシン目が入っているので鼻周りや顎下にもしっかりフィット。

季節のゆらぎ肌を支えてくれるレスキューアイテムです♡

どのアイテムも「バズりに納得！」な実力派ばかり！ぜひ気になるものから試して、皆さんのコスメポーチにも仲間入りさせてみてくださいね♡