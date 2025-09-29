セリアに今年も出てるよ〜！飾りやすいサイズで手軽に楽しめる！奪い合いになりそうなグッズ
商品情報
商品名：ミッキー ハロウィンマスコット かぼちゃ、キャンドル かぼちゃ
価格：各￥110（税込）
サイズ（約）：
【ミッキー】全高2.6cm
【キャンドル】38×32×38mm
販売ショップ：セリア
コンパクトなサイズで飾りやすい♡セリアに可愛いハロウィングッズが登場！
今年もセリアに、ハロウィングッズがたくさん展開されています！キャラクターものから、スタイリッシュなアイテムまで、さまざまなアイテムが並んでいます。
今回紹介するのは『ミッキー ハロウィンマスコット かぼちゃ』と『キャンドル かぼちゃ』。ミッキーのハロウィンマスコットと、カボチャ型キャンドルです。
『ミッキー ハロウィンマスコット かぼちゃ』は、ブラックベースにオレンジが映える、ミステリアスな雰囲気のマスコット♡
こちらのカラーのほかにも、オレンジ系もありましたよ。
手のひらに収まるサイズ感で、どんな場所にも飾りやすいです。
パッケージに接着されていて、取り出すときに紙が本体にくっついてしまいました。
それ以外は作りも丁寧で、100円とは思えないクオリティの高さです！
飾ったあとは火を灯して癒される♡かぼちゃ型キャンドルにも注目！
『キャンドル かぼちゃ』もおすすめです。凹凸感がしっかりと表現されていて、かなりリアルです。
キャンドルとしても、オブジェとしても使えるので、食卓の雰囲気づくりにもおすすめです。
飾って目で堪能したあとは、火を灯して雰囲気を味わえます。キャンドルとして使えば形として残らないため、保管する必要がなく場所をとることもありません。
棚の上や玄関先など、ちょっとした場所に飾りやすいのがお気に入り！
ハロウィン気分を手軽に味わえますよ♡
今回はセリアの『ミッキー ハロウィンマスコット かぼちゃ』と『キャンドル かぼちゃ』を紹介しました。
セリアのハロウィングッズは毎年大人気なので、お早めのチェック推奨です！お店で出会えたら、ぜひゲットしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。