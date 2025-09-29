¥¬¥¹ÇúÈ¯¤Ç´é¤Ë¤ä¤±¤É¤òÉé¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¿Í¥â¥Ç¥ë¡¢²óÉü²áÄø¤òÈ¯¿®¤·¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ë
¥¬¥¹ÇúÈ¯»ö¸Î¤Ç´é¤Ë¤ä¤±¤É¤òÉé¤Ã¤¿20Âå¤Î¥â¥Ç¥ë·ó¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡¢²óÉü¤ÎÂÎ¸³¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
9·î25Æü¡¢¹á¹Á¤Î¥µ¥¦¥¹¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ý¥¹¥È¡ÊSCMP¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñÅìËÌÉôÎËÇ«¾Ê½Ð¿È¤Î½÷À¡¢佟»×àö¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤Ï¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¡¹¤Ë´¶Æ°Åª¤Ê»Ñ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯3·î31Æü¤ÎÌë¡¢佟¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤¬¼«Âð¤Ç¤¿¤Ð¤³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¬¥¹¤¬Ï³¤ì¤ÆÇúÈ¯¤¬È¯À¸¤·¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤¬½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢佟¤µ¤ó¤ÏÂÎ¤ÎÌó14¡ó¤Ë¶ÅÙ¤Î¤ä¤±¤É¤òÉé¤Ã¤¿¡£佟¤µ¤ó¤ÎÎ¾¿Æ¤ÏÈéÉæ¤ÎÌó70¡ó°Ê¾å¤Ë¶¡ÁIIIÅÙ¤Î¤ä¤±¤É¤òÉé¤¤¡¢½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤Ø¤ÎÆþ±¡¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£»ö¸Î¤«¤é5¥«·î¤¬²á¤®¤¿º£¡¢佟¤µ¤ó¤Ï½çÄ´¤Ë²óÉü¤·¡¢Î¾¿Æ¤âÌµ»ö¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤â¤È¤â¤È¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ö¥í¥¬¡¼¤À¤Ã¤¿佟¤µ¤ó¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Î²óÉü²áÄø¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¡£佟¤µ¤ó¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¸½ºß19Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á17Ëü¿Í¤Ï¡¢佟¤µ¤ó¤¬»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¸å¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤·»Ï¤á¤¿¿Í¡¹¤À¡£Èà½÷¤Ï¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é´óÉÕ¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
佟¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÎÏ¤òÆÀ¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤â·ÐºÑÅª¤ËÉÞÍÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£佟¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼ê¤Ë¤â¤ä¤±¤É¤òÉé¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´°Á´¤Ë²óÉü¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¥á¥¤¥¯¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤ä¤±¤É¤ÏºÇ¤â¶ìÄË¤Ê¤±¤¬¤Î°ì¤Ä¤À¡£¤³¤Î¾õ¶·¤ò¤É¤¦¤«¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÈà½÷¤ÏÉÔ¹¬¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Á°¸þ¤¤Ç¶¯¤¤»ÑÀª¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜÅö¤ËÎ©ÇÉ¤Ê¿ÍÊª¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£