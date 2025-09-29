セリアさんずっと待ってました〜！「綴じ枚数が多いのは助かる！」仕事が捗る優秀な文具

専門店にあるような本格的な文具も並ぶ セリア で、またしても気になる商品を発見しました！今回は『しっかり綴じられるハンディホッチキスL』を紹介します。100均のホッチキスは10枚しか綴じられないものが多い中、なんとこちらは最大で20枚綴じられるのが特徴！リムーバーも付いていて至れり尽くせりです◎

商品情報

商品名：しっかり綴じられるハンディホッチキスL

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：10×4.8×2.6cm

販売ショップ：セリア

今回紹介するのは、こちらの『しっかり綴じられるハンディホッチキスL』。

価格は110円（税込）です。筆者が購入した店舗では、文具売り場に陳列されていました。

100均でよく販売されているホッチキスの綴じ枚数は大体10枚前後なのに対し、これは最大綴じ枚数が約20枚となっています！

資料作成などに便利なので、仕事が捗ります。

10号針に適応しています。

一般的なサイズなので、入手しやすいのも高評価ポイント！

今回は、わかりやすいようにカラータイプの針を使用してみました。

ハンドルとマガジンの間を開き、針をマガジンの先端に装填します。

ハンドルを閉じると針がセットされます。

紙20枚をラクラク綴じられる！リムーバー付きで取り外しも安全◎

試しに新聞紙を20枚重ねて綴じてみました。

20枚重ねたことでかなり分厚いのにもかかわらず、力が不要でサクッと綴じることができました。

新聞紙だとやや薄めですが、普通紙でも問題なく綴じられると思います。

リムーバーが付いているのも嬉しいポイント！

綴じ損じが発生しても、爪や指先を傷つけることなく針を安全に取り外せます。

今回は、セリアで見つけた『しっかり綴じられるハンディホッチキスL』を紹介しました。

100均のホッチキスはデザインが可愛い分綴じ枚数が少なかったり、作り自体が弱いものもあったので、こちらはその点しっかりとした作りで使いやすいです！資料を作成したり、まとめたりする際に便利なので1つあると助かります。

気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。