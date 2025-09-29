セリアさんずっと待ってました〜！「綴じ枚数が多いのは助かる！」仕事が捗る優秀な文具
商品情報
商品名：しっかり綴じられるハンディホッチキスL
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：10×4.8×2.6cm
販売ショップ：セリア
セリアの『しっかり綴じられるハンディホッチキスL』で作業が捗る！
専門店にあるような、本格的な文具も並ぶセリア。またしても気になる商品を発見しました！
今回紹介するのは、こちらの『しっかり綴じられるハンディホッチキスL』。
価格は110円（税込）です。筆者が購入した店舗では、文具売り場に陳列されていました。
100均でよく販売されているホッチキスの綴じ枚数は大体10枚前後なのに対し、これは最大綴じ枚数が約20枚となっています！
資料作成などに便利なので、仕事が捗ります。
10号針に適応しています。
一般的なサイズなので、入手しやすいのも高評価ポイント！
今回は、わかりやすいようにカラータイプの針を使用してみました。
ハンドルとマガジンの間を開き、針をマガジンの先端に装填します。
ハンドルを閉じると針がセットされます。
紙20枚をラクラク綴じられる！リムーバー付きで取り外しも安全◎
試しに新聞紙を20枚重ねて綴じてみました。
20枚重ねたことでかなり分厚いのにもかかわらず、力が不要でサクッと綴じることができました。
新聞紙だとやや薄めですが、普通紙でも問題なく綴じられると思います。
リムーバーが付いているのも嬉しいポイント！
綴じ損じが発生しても、爪や指先を傷つけることなく針を安全に取り外せます。
今回は、セリアで見つけた『しっかり綴じられるハンディホッチキスL』を紹介しました。
100均のホッチキスはデザインが可愛い分綴じ枚数が少なかったり、作り自体が弱いものもあったので、こちらはその点しっかりとした作りで使いやすいです！資料を作成したり、まとめたりする際に便利なので1つあると助かります。
気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。