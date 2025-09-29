「GUILTY’S」のクッキーがコンビニに初登場！ 満足感たっぷりの2種フレーバーが全国のセブンで買えるよ
ビッグソフトクッキー専門店「GUILTY’S（ギルティーズ）」のザクチョコ×焼マシュマロをのせた新感覚クッキーがコンビニに初登場。
『焼きマシュマロ＆チョコ』『焼きマシュマロ＆ストロベリー』の2種類が、10月5日（日）から全国のセブン-イレブンにお目見えします。
「GUILTY’S」のクッキーがコンビニに初登場
「GUILTY’S」は、ドロッと溶けるマシュマロ、ジュワッと染み込むキャラメルソース、ゴロッと厚切りベーコンなどをトッピングした、直径13cmのビッグソフトクッキー専門店です。
1枚で約700キロカロリーという“GUILTY”感じるクッキーは、累計で80万枚以上が販売されたそうですよ。
これまでは、姉妹ブランドのベーカリー『ハートブレッドアンティーク』の店内やオンラインストアで販売されてきましたが、今年4月からは一部のスーパーやドラッグストアでも販売がスタート。
さらにこの秋はコンビニに初登場！全国のセブン-イレブンで手軽に買えるのはうれしいですよね。
セブン初登場！2種類の「ギルティーズクッキー」
セブン-イレブンでは2種類のフレーバーが同時発売。
「ギルティーズクッキー 焼きマシュマロ＆チョコ」（税込321円）はクッキー生地にザクザクのチョコ＆チョコクリーム、ふんわり甘いマシュマロをトッピングして焼きあげ。
クッキーのしっとり食感×チョコのザクザク感×のび〜る焼きマシュマロを堪能してくださいね。
「ギルティーズクッキー 焼きマシュマロ＆ストロベリー」（税込321円）は、甘酸っぱいイチゴキャンディ＆イチゴミルククリーム、ふんわり甘いマシュマロをトッピングして焼きあげ。
イチゴ好きにぴったりな、見た目もかわいいクッキーですよ。
「GUILTY’S」のワクワク感をイメージさせるカラフルなパッケージが目印です。
1枚でも満足感のあるビッグクッキーは、勉強や作業のブレイクタイムに◎
そのまま食べるのはもちろん、トースターで軽くリベイクすると、よりおいしく楽しめるのだとか。
いずれも10月5日（日）から全国のセブン-イレブンにて販売がスタートします。
GUILTY’S店舗限定、定番人気クッキーも気になる
またGUILTY’S店舗限定で販売されるレギュラークッキーもおいしそうなんです。
人気NO.1「ココアマシュマロクッキー」（税込500円）は焼きマシュマロ、ココアビスケット＆カラメルビスケット『ビスコフ』のザクザク食感。
「キャラメルアップルクランブル」（税込520円）は、しっとり生地、シャクシャクの焼きりんご、とろっとキャラメルソースにくるみが食感をプラス。
「厚切りベーコン＆じゅわっとメイプル」（税込590円）はブラックペッパー香る食べ応えのあるベーコンをメイプル風味シロップ＆くるみが引き立てる、甘じょっぱい味わい。
「ハニーベイクドフロマージュ」（税込560円）はエダムチーズが練り込まれた生地、どろっとチーズソース、トッピングのチェダーチーズに甘いハチミツをかけた、背徳の1枚です。
濃厚なスイーツが恋しくなる、これからのシーズン。
小腹をしっかり満たしてくれるスイーツをお探しの人は、チェックしてみてくださいね。
※一部販売されない店舗や販売期間が異なる店舗があります。
※画像はイメージです。
GUILTYʼS 公式サイト
https://www.heart-bread.com/guiltyscookie
参照元：株式会社オールハーツ・カンパニー プレスリリース
