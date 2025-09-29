　今田美桜

　女優の今田美桜がヒロインを務めたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」の初回から２８日に放送された最終回まで、全１３０回の期間平均世帯視聴率が１６・１％だったことが２９日、分かった。（ビデオリサーチ調べ、関東地区）

　前作、１３・１％で歴代最低の数字だった「おむすび」を３・０ポイント上回った。

　また、２６日に放送された最終回の世帯平均視聴率は１８・１％で、作品の最高視聴率を記録した。

　過去１０回の主演と期間平均視聴率は以下の通り。月〜金曜日の本編のみが対象。

　２５年前期「あんぱん」　今田美桜　１６・１％

　２４年後期「おむすび」　橋本環奈　１３・１％

　２４年前期「虎に翼」　伊藤沙莉　１６・８％

　２３年後期「ブギウギ」　趣里　１５・９％

　２３年前期「らんまん」　神木隆之介　１６・６％

　２２年後期「舞いあがれ！」　福原遥　１５・６％

　２２年前期「ちむどんどん」　黒島結菜　１５・８％

　２１年後期「カムカムエヴリバディ」　上白石萌音、深津絵里、川栄李奈　１７・１％

　２１年前期「おかえりモネ」　清原果耶　１６・３％

　２０年後期「おちょやん」　杉咲花　１７・４％