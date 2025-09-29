今田美桜 朝ドラ「あんぱん」 全話平均世帯視聴率１６・１％ 前作「おむすび」から大幅アップ 最終回は同作最高の１８・１％
女優の今田美桜がヒロインを務めたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」の初回から２８日に放送された最終回まで、全１３０回の期間平均世帯視聴率が１６・１％だったことが２９日、分かった。（ビデオリサーチ調べ、関東地区）
前作、１３・１％で歴代最低の数字だった「おむすび」を３・０ポイント上回った。
また、２６日に放送された最終回の世帯平均視聴率は１８・１％で、作品の最高視聴率を記録した。
過去１０回の主演と期間平均視聴率は以下の通り。月〜金曜日の本編のみが対象。
２５年前期「あんぱん」 今田美桜 １６・１％
２４年後期「おむすび」 橋本環奈 １３・１％
２４年前期「虎に翼」 伊藤沙莉 １６・８％
２３年後期「ブギウギ」 趣里 １５・９％
２３年前期「らんまん」 神木隆之介 １６・６％
２２年後期「舞いあがれ！」 福原遥 １５・６％
２２年前期「ちむどんどん」 黒島結菜 １５・８％
２１年後期「カムカムエヴリバディ」 上白石萌音、深津絵里、川栄李奈 １７・１％
２１年前期「おかえりモネ」 清原果耶 １６・３％
２０年後期「おちょやん」 杉咲花 １７・４％