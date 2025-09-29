「THE SEASONS〜パク・ボゴムのカンタービレ 第21回」

今年は「おつかれさま」、「グッドボーイ」と立て続けに主演したドラマが相次いでヒットを記録し、人気をさらに高めたパク・ボゴム。6年ぶりとなった日本単独公演(7月26日・27日開催)を皮切りにスタートしたファンミーティング「PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU]」は、その過熱する人気ぶりを裏付ける盛況ぶりで、9月に行われたばかりの南米4都市を含め、実に世界14都市を巡る大規模なツアーへと発展した。

さらに9月27日にはポルトガル・リスボンで開催された海外公演「ミュージックバンクinリスボン」でMCを務めるなど、"ミューバン"の顔という一面も併せ持つボゴム。そんなMCの手腕を存分に発揮したKBSの音楽トークショー「THE SEASONS〜パク・ボゴムのカンタービレ」が、韓国で8月に最終回を迎え、そのフィナーレを飾るべく集結した豪華ゲストの面々が話題を集めた。

パク・ボゴムが2023年に初挑戦したミュージカル「Let Me Fly」のキャストも登場！「THE SEASONS〜パク・ボゴムのカンタービレ 第21回」 (C)KBS

「THE SEASONS」シリーズはその名の通り、"季節(SEASON)"ごとにMCが交代するスタイルが特徴の音楽トークショー。プロデューサーとしても活躍する"音楽の天才"ZICOや、MZ世代に人気のラッパーのイ・ヨンジら、数々の実力派アーティストがMCを歴任してきたが、その第7シーズンに番組初の俳優MCとしてボゴムが抜擢。俳優ならではの人脈を活かしたキャスティングでも新たな風を吹かせた。

そして9月5日からは、"韓ドラOSTの神"とまで称される10CMのクォン・ジョンヨルがMCを務める第8シーズン「THE SEASONS〜10CMのスダムスダム」がスタート(11月3日(月)深夜より日本初放送予定)。第3シーズンのMCを務めた天才兄妹デュオ・AKMUのイ・チャンヒョクが初回ゲストに登場し、新旧MCの共演も反響を呼んだばかりだ。

10CMがMCを務める「THE SEASONS」シリーズの新シーズン (C)KBS

そんな「THE SEASONS」シリーズにおいて、歴代最長の５ヶ月もの間、MC役を担い、ピアノ伴奏や、歌手デビューもしている抜群の歌唱力といった、豊かな音楽的素養を見せつけてきたボゴム。最終回となる「第21回」(10月27日(月)深夜にKBS Worldにて日本初放送)には、2023年に初挑戦したミュージカル「Let Me Fly」のキャスト陣をはじめ、ボゴムをよく知る友人たちも登場。数々のビデオメッセージの中には、BTSのVも含まれており、その温かな言葉が感動を誘っていた。

「THE SEASONS〜パク・ボゴムのカンタービレ 第21回」 (C)KBS

感動的なビデオメッセージの流れで、「おつかれさま」で共演したIUからも、「私が番組を毎週見ているのを知ってるでしょ？あなたの『カンタービレ』は最高でした」というメッセージが紹介されると、VTRの最後に「番組に出演できないのは申し訳ないので、来ちゃいました」という言葉と共に、IU本人がステージ上にサプライズ登場！それまで微笑みながら映像を眺めていたボゴムも目を丸くして驚くと、直後には感動のあまり大粒の涙をこぼしていた。

「THE SEASONS〜パク・ボゴムのカンタービレ 第21回」 (C)KBS

「THE SEASONS〜パク・ボゴムのカンタービレ 第21回」 (C)KBS

番組の印象深いエピソードからバックバンドたちへの感謝、さらに十分にアーティストと話す時間が取れなかったことへの後悔まで、IUのリードのもと真摯な言葉を紡ぐボゴム。"カンタービレ"の大きな魅力でもあった、誠実な人柄が最終回でも顔をのぞかせる。

「THE SEASONS〜パク・ボゴムのカンタービレ 第21回」 (C)KBS

さらにIUがサプライズで披露した「Red Sneakers(赤い運動靴)」の歌声に聞き惚れたボゴムは、「彼女をこのまま返すわけにはいかない」とニヤリと微笑むと、そのままピアノに着席。「彼が何を演奏するかわからない」と、IUも不安そうに見つめていると、同じく今年5月にリリースされたリメイクアルバム「花のしおり3」に収録されたIUの新曲「四角の夢」をおもむろに弾き始めデュエットすると、続けて「heart」も披露。とても即興とは思えない美しいハーモニーで会場を包み込んだ。

「THE SEASONS〜パク・ボゴムのカンタービレ 第21回」 (C)KBS

最後には、初回でボゴムがカバーした「金曜日に会いましょう」を息ぴったりのコンビネーションで一緒に歌唱。そして3オクターブの広い音域をもつ韓国屈指の歌姫・IUをもってして、「多くの才能があるのに、そこにとどまらない強い心と謙虚さまで持っているのがとても羨ましい」とまで言わしめる――そんなボゴムの誠実な人柄と、2人の間の温かな信頼関係が爽やかな感動をもたらした、"カンタービレ"らしいエンディングだった。

文＝HOMINIS編集部

