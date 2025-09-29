ひとりごはん連載「ひと皿、ひと時、沁みる夜」第二話 広尾
◆ひとりごはん連載「ひと皿、ひと時、沁みる夜」第二話 広尾
都内で働く営業職のメト口千香（めとぐち・ちか）30歳。激務をこなす毎日に疲れ気味。そんな彼女の心を満たしてくれるのは、月1のごほうびソロごはん。終業後にあえて知らない駅で降り、ふと見つけたお店の扉を叩く。その先に待っているのは、ふっと肩の力が抜けるような、優しい時間だった。
【紹介したお店】
TEDDY BROWN
焼肉店を営んでいた知見を活かし、黒毛和牛を贅沢に100％使用。バンズは、あえて長時間焼きあげ、甘みと香ばしさが際立つ味わいに。お肉と肉汁をすべて受け止めます。日々素材を見極め、レシピを微調整するこだわりにも信頼の置ける次世代の名店です
テディブラウン
TEL.03ｰ6409ｰ6210
住所／東京都渋谷区広尾5-1-18
かつしかけいた・著
漫画家・イラストレーター。東京東部の多文化共生を描いた漫画『東東京区区』第1巻が発売中。このほか、雑誌や書籍の表紙イラスト・挿絵なども手がける
都内で働く営業職のメト口千香（めとぐち・ちか）30歳。激務をこなす毎日に疲れ気味。そんな彼女の心を満たしてくれるのは、月1のごほうびソロごはん。終業後にあえて知らない駅で降り、ふと見つけたお店の扉を叩く。その先に待っているのは、ふっと肩の力が抜けるような、優しい時間だった。
【紹介したお店】
TEDDY BROWN
テディブラウン
TEL.03ｰ6409ｰ6210
住所／東京都渋谷区広尾5-1-18
かつしかけいた・著
漫画家・イラストレーター。東京東部の多文化共生を描いた漫画『東東京区区』第1巻が発売中。このほか、雑誌や書籍の表紙イラスト・挿絵なども手がける