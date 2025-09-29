自民党総裁選（１０月４日投開票）で、小泉進次郎農相を支持する議員の事務所が陣営関係者に小泉氏を称賛するコメントや他候補を中傷するコメントの投稿依頼を行った問題に対する批判が広がっている。

選挙の公正さへの懸念を生じさせかねないとして、野党から自民党としての検証や調査を求める声が相次いでいる。

２４例文

小泉氏は２８日のフジテレビ番組で「私を支援する議員が私のために起こしてしまったことで、私の責任だ。申し訳なく思っている」と改めて陳謝した。総裁に就任した場合、不適切なインターネット利用について検証する考えがあるかを問われ「適切な説明責任を果たすのは当然だ」と語った。

問題を報じた２５日発売の週刊文春によると、小泉氏陣営の「総務・広報班」の班長だった牧島かれん・元デジタル相の事務所が陣営関係者に２４種類の例文を示して動画配信サイトへのコメント投稿を依頼。「ようやく真打ち登場！」「泥臭い仕事もこなして一皮むけた」など小泉氏に好意的な内容に加え、「ビジネスエセ保守に負けるな」との例文が含まれていた。

小泉氏は翌２６日の閣議後の記者会見で事実関係を認め、「一部行き過ぎた表現があったことは適当ではない。知らなかったとはいえ、申し訳ない。最終的な責任は私にある」と謝罪した。投稿依頼は牧島事務所の独断だったとの報告を受けたと経緯を説明した。

牧島氏は班長を辞任したが、殺害予告や事務所の爆破予告が届き、警察に相談する事態になっている。その後も、インターネット上や野党からの批判は収まらず、小泉氏は連日、謝罪を繰り返している。

総裁選候補では、高市早苗・前経済安全保障相が保守的な政治信条で知られる。高市氏を支持する山田宏参院議員はＸ（旧ツイッター）で「党再生をかけた大事な総裁選をおとしめる重大な事案だ」と非難した。総裁選挙管理委員会の逢沢一郎委員長は２６日、「陣営間の感情的対立をあおるようなことにならないことを期待する」と注文をつけた。

「ステマ」と問題視

今回の事案をインターネット上で個人的な感想や口コミを装って商品を紹介する「ステルスマーケティング（ステマ）」に類する行為だとして問題視する見方もある。景品表示法はステマを不当表示として禁止している。宣伝だとわからず、消費者の合理的な選択に悪影響を及ぼすためだ。消費者庁は今年３月、製薬大手「ロート製薬」がステマを行ったとして、再発防止を求める措置命令を出した。

景品表示法が規制対象とするのは商品・サービスを提供する事業者で、政治活動は対象外だ。ただ、有権者を誘導する意図があれば、選挙の公正さに対する信頼を揺るがしかねない。

野党「検証・調査を」

国民民主党の玉木代表は「国政選挙でも行っているのではないかと疑わざるを得なくなる。自民は検証を行い、公表すべきだ」とＸに投稿した。立憲民主党の野田代表は２８日、記者団に「自民党として調査してほしい」と述べた。これに先立つ講演で野田氏は、牧島氏が自民のネットメディア局長であることに触れ、「この種のことを対野党でやってきたのではないか」とも指摘した。