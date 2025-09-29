ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡ÅÜÅó¤ÎµÏ¿¥é¥Ã¥·¥å¤Ç2025¥·¡¼¥º¥óÄù¤á¡¡£³Ç¯Ï¢Â³ËÜÎÝÂÇ²¦Æ¨¤¹¤â¼«¸ÊºÇÂ¿£µ£µ¹æ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï£²£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¹Æü¡Ë¤ËÅ¨ÃÏ¥·¥¢¥È¥ë¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢£·²ó¤Ë¼«¸ÊºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë£µ£µ¹æ¤òÊü¤Á¡¢£µÂÇ¿ô£³°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¡¢£²ÆÀÅÀ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤ò¾þ¤Ã¤¿¡££±ËÜº¹¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³ËÜÎÝÂÇ²¦¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢£²ÅÙÌÜ¤Î±¦¥Ò¥¸¼ê½Ñ¤«¤é¤ÎÅê¼êÉüµ¢¤Ç£±¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£¸£·¡¢£¶£²»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡££³£°Æü¡ÊÆ±£±£°·î£±Æü¡Ë¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡Ê£Ð£Ó¡Ë¤Ç¤Ï¤¤¤è¤¤¤èÅê¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ç¤É¤ó¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£º£Ç¯¤â£±£°·î¤Î¼çÌò¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ö£±£·¡×¤À¡£
¡¡Å¨ÃÏ£Ô¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÁíÎ©¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï£´¡½£°¤Î£·²óÆó»àÌµÁö¼Ô¤À¤Ã¤¿¡££³ÈÖ¼ê¤Îº¸ÏÓ¥¹¥Ñ¥¤¥¢¡¼¤Î£²¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î£³µåÌÜ¡¢¿¿¤óÃæ¹â¤á¤Î£¹£µ¡¦£±¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£³¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ò¹ë²÷¤Ë¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£³ÑÅÙ£³£²ÅÙ¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ£±£°£¹¡¦£µ¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£·£¶¡¦£²¥¥í¡Ë¤ÇÃæ·ø¾å¶õ¤Ë¿¤Ó¤¿¡£¥Õ¥§¥ó¥¹ºÝ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿Ãæ·ø¼ê¥ì¥¤¥ê¡¼¤Î¤Ï¤ë¤«Æ¬¾å¤ò±Û¤¨¤¿¡£¼«¸ÊºÇÂ¿¤ÈµåÃÄµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë£µ£µ¹æ¥½¥í¤À¡££²»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤ÏÈôµ÷Î¥£´£±£²¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó£±£²£µ¡¦£¶¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç°ÜÀÒ¸å£²Ç¯´Ö¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ï£±£°£¹ËÜ¤È¤Ê¤ê¡¢£²£°£°£±¡Á£°£²Ç¯¤Î£Á¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡Ê¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ë¤ËÊÂ¤ÓÎòÂå£²°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Ãæ·Ñ¶É¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç£µ£µ¹æ¤Î°ÕÌ£¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¤½¤ì¤À¤±ÂÇ¤Æ¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä³ÎÎ¨¤â¾å¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ïº£Æü¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¤«¤éÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÈ¯½Ð¤ì¤Ð£³Ç¯Ï¢Â³ËÜÎÝÂÇ²¦¤È¤Ê¤ë£¹²óÆó»àÌµÁö¼Ô¤Ï£µÈÖ¼ê¤Î±¦ÏÓ¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ÈÂÐÀï¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î£·µåÌÜ¡¢Æâ³ÑÄã¤á¤Î£¹£´¡¦£±¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£±¡¦£´¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤Ï¶õ¤òÀÚ¤ë¤È¡¢Å¨ÃÏ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÂç¤¤Ê¤¿¤áÂ©¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£µÙÍÜ¤·¤¿£²£·Æü¡ÊÆ±£²£¸Æü¡Ë¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÊÂ¤Ö¤«¡¢È´¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÂçÃ«¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¡¢£±£¹£¹£¸¡Á£²£°£°£°Ç¯¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹°ÊÍè¡¢£²£±À¤µª½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¡£ÅöÁ³¡¢²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡½é²óÀèÆ¬¤Ï±¦ÏÓ¥ß¥é¡¼¤«¤é±¦ÍãÀþ¤òÇË¤ëÆóÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££³²óÀèÆ¬¤Ï¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç±¦Á°¤Ë±¿¤ó¤À¡£·ë²ÌÅª¤Ë»°ÎÝÂÇ¤¬½Ð¤ì¤Ð¼«¿È£²ÅÙÌÜ¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¡£º£Æü¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤¤¤¤´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡×¤È£³°ÂÂÇ¤·¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡£²ÅÙÌÜ¤Î±¦¥Ò¥¸¼ê½Ñ¤«¤éÅê¼êÉüµ¢¤·¤¿º£µ¨¤âÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏµÏ¿Åª¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¸½ÌòÍ£°ì¤Î£³Ç¯Ï¢Â³£´£°ËÜÎÝÂÇ¡¢»Ë¾å£¶¿ÍÌÜ¤Î£²Ç¯Ï¢Â³£µ£°ËÜÎÝÂÇ¡¢»Ë¾å½é¤Î£²ÅÙÌÜ¤Î¡Ö£µ£°ËÜÎÝÂÇ¡½£²£°ÅðÎÝ¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¡££±£´£¶ÆÀÅÀ¤È£±£°£¹»Íµå¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤À¡££¸£¹Ä¹ÂÇ¡¢£³£¸£°ÎÝÂÇ¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£µ¨¤Î£Ï£Ð£Ó£±¡¦£°£±£´¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°£±°Ì¤Ç£²°Ì¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡Ê£°¡¦£¹£²£¸¡Ë¤ËÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡££°¡¦£¹£°£°°Ê¾å¤Ç¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë£Ï£Ð£Ó¤Çº£µ¨£±¡¦£°£°£°¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê£±¡¦£±£´£µ¡Ë¤È£²¿Í¤Î¤ß¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¤Î£¶£°ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥í¡¼¥ê¡¼¡Ê£°¡¦£¹£´£¸¡Ë¤âÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡££³Ç¯Ï¢Â³¤Ç£±¡¦£°£°£°Ä¶¤¨¤Ï¸½Ìò¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥È¥é¥¦¥È¡Ê£²£°£±£·¡Á£±£¹Ç¯¡Ë¤È£²¿Í¤À¤±¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤ËÄ¶°ìÎ®¤Î¾ÚÌÀ¤À¡£¶áÇ¯¤Î£Í£Ö£ÐÅêÉ¼¤Ç½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¡Íø¹×¸¥ÅÙ¤ò¼¨¤¹£æ£×£Á£Ò¤ÏÁ°Æü£²£·Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¥À¥ó¥È¥Ä¤Î£¹¡¦£²¤Ç¡¢£²°Ì¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ú¥ë¥É¥â¤Ï£·¡¦£±¤Ç¡¢£µ£¶ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£³£²ÂÇÅÀ¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°£²´§¤Î¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ï¥ê¡¼¥°£±£´°Ì¤Î£µ¡¦£°¡££³Ç¯Ï¢Â³¡¢ÎòÂåÃ±ÆÈ£²°Ì¤Î£´ÅÙÌÜ¤Î£Í£Ö£Ð¤Ï¤Û¤Ü³ÎÄê¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¤¤è¤¤¤è£³£°Æü¤Ë£Ð£Ó¤¬³«Ëë¡£¥ì¥Ã¥º¤ÈÀï¤¦¡£º£Ç¯¤Ï¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤«¤éÅÐ¾ì¤Î¤¿¤áÀ¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤Ë¤ÏÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Î£±£±¾¡¤è¤ê£²¾¡Â¿¤¤£±£³¾¡¤¬É¬Í×¤À¡£
¡ÖËÜÅö¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤Î¥·¥¢¥È¥ë¤Ç¤Î£³Ï¢Àï¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÀª¤¤¤ò¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£Ç¯¤Î£Ð£Ó¤ÎºÇÂç¤ÎÃíÌÜ¤ÏÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡££¹·î¤Ï£³»î¹ç¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Ïº¸¸ª¤òÄË¤á¤ÆÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£²Ç¯ÌÜ¤Î£Ð£Ó¤ÏÅêÂÇÆóÅáÎ®¤ÇÌµÁÐ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£³Ú¤·¤ß¤À¡£