BTS・RM、ミラノファッションウィークに参加！“モデル級”完璧スタイルに「フィジカルやばい」と反響【PHOTO】

BTSのRMが圧倒的なフィジカルを誇った。

【写真】RM、181cmの圧巻スタイル！

9月29日、RMは自身のインスタグラムを更新し、「2026 SUMMER」のコメントとともに数枚の写真を公開した。

公開された写真は、ラグジュアリーブランド「Bottega Veneta（ボッテガ・ヴェネタ）」の2026 S/Sファッションショーに出席した際の姿。ベージュトーンの衣装を完璧に着こなしたRMは、カジュアルながらもシックな魅力を放った。特にサングラスを着用し、特有のカリスマ性をさらに引き立て、181cmの高身長と広い肩幅でモデル顔負けの完璧なスタイルを披露した。

写真を見たファンからは「モデルかと思った」「フィジカルやばい」「かっこよすぎる。来年のカムバックが本当に楽しみ」といった熱い反応が寄せられている。

（写真＝RM Instagram）

なお、メンバー全員が兵役を終えたBTSは、2026年上半期の完全体カムバックを目標に、アメリカでアルバム制作を進めている。

◇RM プロフィール

1994年9月12日生まれ。本名キム・ナムジュン。2013年6月にBTSとしてデビュー。グループ内ではリーダーとメインラッパーを担当しており、英語が堪能な頭脳派でもある。BTSメンバーの中で最初にBig Hitエンターテインメントに加入したのがRMで、事務所代表のパン・シヒョクはBTSのデビューの経緯について「RMのような子はデビューさせなければいけないと思った。BTSを作ったきっかけは彼だ」とコメントしている。最年少メンバーのJUNG KOOKも「事務所見学の際にRMのラップに惹かれて事務所に入った」と明かしており、実力とカリスマ性を兼ねそなえた人物といえる。兵役のため2023年12月に入隊。2025年6月10日に除隊した。