¡Ö¥¢¥É³¹¡×10·î¤Ï¡Úµþ²¦Àþ¡¦°æ¤ÎÆ¬Àþ±èÀþ¡ÛÆÃ½¸¡ª½é¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÅ¸¤â¡ª
¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï¡¢10·î4Æü¡¢11Æü¡¢18Æü¡¢25Æü¤ÎËè½µÅÚÍËÌë9»þ¤«¤é¡Ö½ÐË×¡ª¥¢¥É³¹¥Ã¥¯Å·¹ñ¡×¤Ç4½µÏ¢Â³µþ²¦Àþ¡¦°æ¤ÎÆ¬Àþ±èÀþ¤òÆÃ½¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÆ°²è¡Û¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î³¹¤«¤é¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤³¤ó¤Ê³¹¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Ê³¹¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë³¹¤Ë½ÐË×¤¹¤ë¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ
¥¢¥É³¹¿·¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ·î´Ö¤Ö¤ÁÈ´¤¤ÇÆ±°ìÅ´Æ»²ñ¼Ò¤Î±èÀþ¤Î³¹¤Ë½ÐË×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè1ÃÆ¤Ï8·î´Ý¤´¤ÈÅìÉðÅ´Æ»±èÀþ¤òÆÃ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢µþ²¦Àþ¡¦°æ¤ÎÆ¬Àþ±èÀþ¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢10·î´Ý¤´¤Èµþ²¦Àþ¡¦°æ¤ÎÆ¬Àþ±èÀþ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢10·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷¤Î¡ÖÄ´ÉÛ±Ø¼þÊÕ¡×²ó¤Ï¡¢ÈÖÁÈ½é¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤òÄ´ÉÛ¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÖÀéºÐ±¨»³±Ø¼þÊÕ¡×¡¢10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÖÉ´Áð±à¡×¡¢10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤°æ¤ÎÆ¬Àþ¡×¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢¹ÈÍÕ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤«¤é¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Þ¤Ç¥¢¥É³¹¤é¤·¤¤ÀÚ¤ê¸ý¤Ç³¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¥³¥é¥ÜÅÅ¼Ö¤ä¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¹¹ð¤Ê¤É¡Ö¥¢¥É³¹¡×¤¬µþ²¦ÅÅÅ´¤òÂçµ¬ÌÏ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ª
10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á10·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡¢µþ²¦Àþ¤Ç10Î¾1ÊÔÀ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥È¥ì¥¤¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ê¹¹ðÂßÀÚÅÅ¼Ö¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Å¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¦¤Þ¤É¾å¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¦¥É¥¢²£¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¥¢¥É³¹¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬½ÐË×¡ª¥¢¥É³¹°ì¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥³¥é¥ÜÅÅ¼Ö¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢£¹·î29Æü¡Ê·î¡Ë¡Á10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢µþ²¦¿·Àþ¿·½É±Ø¤Î¿·½ÉKT¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸Æ°²è¤ò¸ø³«¡ª¤½¤·¤Æ¡¢9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢µþ²¦Àþ¡¦°æ¤ÎÆ¬Àþ³Æ±Ø¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥É³¹¤¬µþ²¦Àþ¡¦°æ¤ÎÆ¬Àþ¤Î³Æ±Ø¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡ª¥¢¥É³¹¤ò¸«¤Æµþ²¦Àþ±èÀþ¤Î±Ø¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÅÅ¼Ö¤ä±Ø¹½Æâ¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¢ãµþ²¦Àþ¥¢¥É¡¦¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡¢¿·½ÉKT¥Ó¥¸¥ç¥ó¹¹ð¡¢±ØÅ½¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼·ÇºÜ³µÍ×¢ä
µþ²¦Àþ¥¢¥É¡¦¥®¥ã¥é¥ê¡¼
·ÇºÜ¾ì½ê¡§µþ²¦Àþ 10Î¾1ÊÔÀ®¡ÊÃæ¤Å¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢¤Þ¤É¾å¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢¥É¥¢²£¥Ý¥¹¥¿¡¼¡Ë
·ÇºÜ´ü´Ö¡§10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á10·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç
¿·½ÉKT¥Ó¥¸¥ç¥ó¹¹ð
·ÇºÜ¾ì½ê¡§µþ²¦¿·Àþ¿·½É±Ø ²þ»¥³°
·ÇºÜ´ü´Ö¡§9·î29Æü¡Ê·î¡Ë¡Á10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë
±ØÅ½¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼
·ÇºÜ¾ì½ê¡§µþ²¦Àþ¡¦°æ¤ÎÆ¬Àþ³Æ±Ø
·ÇºÜ´ü´Ö¡§9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢¨±Ø¤´¤È¤Ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î·Ç½Ð³«»Ï¡¦½ªÎ»»þ´ü¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î·Ç½Ð¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë±Ø·¸°÷¤Ø¤Î¼ÁÌä¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤
¢¡¥Þ¥ë¥·¥§¥É¥¥Ä´ÉÛ½ÐÅ¸·èÄê¡ª
¥¢¥È゙³¹¡ÖÄ´ÉÛ¡×ÆÃ½¸²ó¡Ê2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷¡Ë¤ÎÍâ½µ¡¢10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÄ´ÉÛ±Ø¼þÊÕ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ú¥Þ¥ë¥·¥§¥É¥¥Ä´ÉÛ¡Û¡£»ÔÆâÇÀ»ºÊª¤òÇÀ²È¤µ¤ó¤«¤éÄ¾ÀÜÇã¤¤Êª¤Ç¤¤ëÀ¸»º¼Ô¤È¾ÃÈñ¼Ô¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢»ÔÆâ»º¤Î¤È¤ì¤¿¤Æ¤ÎÌîºÚ¡¢²Ö¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦Farmer's Market¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥È¥ê¥¨µþ²¦Ä´ÉÛ¤ÈÏ¢·È¤·Â¿ºÌ¤Ê°û¿©¡¢»¨²ßÅ¹¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥¢¥É³¹¤â»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÅ¸¤ÏÈÖÁÈ30Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥É³¹¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤ÏÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¤È¤Î¹çÀ®¼Ì¿¿»£±ÆÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¤¼¤ÒÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ú³«ºÅÍ½ÄêÆü¡Û2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦26Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅÍ½Äê
¡Ú³«ºÅÍ½Äê¾ì½ê¡Û¥È¥ê¥¨µþ²¦Ä´ÉÛC´Û²£ Í½Äê ¡Ê¢©182-0026 ÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»Ô¾®ÅçÄ®2-61-1 ¤Æ¤Ä¤ß¤ÁÉÕ¶á¡Ë
¡Ú¥¤¥Ø゙¥ó¥ÈÆâÍÆ¡ÛÄ´ÉÛ»º¤ÎÌîºÚ¤ä²Ö¤ÎÈÎÇä¤¹¤ëFarmer¡Æs Market¤ä¡¢°û¿©Å¹¡¢»¨²ßÅ¹¤Ê¤È゙¤«゙½ÐÅ¹Í½Äê
¡ã30¼þÇ¯µÇ°¥°¥Ã¥º¾ðÊó¡ä
¢¡¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯È¯Çä¡ª
¥¢¥É³¹¤Î30Ç¯¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤ò´©¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³¹¤Îµ®½Å¤ÊÌ¾½ê¤ò½ñÀÒ¤ÎÃæ¤Ç¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡£¥¤¥Î¥Ã¥ÁËÜ¿Í¤Ï¤â¤Á¤í ¤ó¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²þ¤á¤Æ Åìµþ¡¦²£ÉÍ¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê³¹¤Ë½ÐË×¤·¤ÆÌã¤¤°¦¤¹¤ë³¹¤äÌ¾½ê¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½ÐË×¡ª¥¢¥É³¹¥Ã¥¯Å·¹ñ 30¼þÇ¯¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Á ¥¢¥É³¹É´·Ê¡Á¡×
10·î2Æü¡ÊÌÚÍËÆü¡ËÈ¯Çä È¯¹Ô¡§¸òÄÌ¿·Ê¹¼Ò Äê²Á 1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¢¡¥¢¥É³¹¡ßTANGTANG¥³¥é¥ÜT¥·¥ã¥ÄÈ¯Çä¡ª
¥¿¥¤¥Ý¥°¥é¥Õ¥£¤ò»È¤Ã¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¼ê³Ý¤±¤ë¡ÖTANGTANG¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óT¥·¥ã¥Ä¤¬È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û½ÐË×¡ª¥¢¥É³¹¥Ã¥¯Å·¹ñ TANGTANG T¥·¥ã¥Ä
¡Ú²Á³Ê¡Û8800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë È¯ÇäÃæ
¡ÚÈÎÇä¾ì½ê¡Û¥Æ¥ìÅìËÜÊÞ¡£WEB
¢ãÈÖÁÈÆâÍÆ¢ä
10·î4Æü¡ÊÅÚ¡ËÌë9»þ¡ÖÀéºÐ±¨»³±Ø¡×¡ÊÀ¤ÅÄÃ«¶è¡Ë
ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¡ã¤ªÇã¤¤Êª¥¹¥¿¥ó¥×À©ÅÙ¡ä¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿²è´üÅª¤Ê¾¦Å¹³¹¤¬¤¢¤ë¡ÖÀéºÐ±¨»³¡×¡£¤¢¤ëÂçÊª·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤Ë½»¤ß¡¢¡Ö±¨»³²ñ¡×¤Ê¤ë½¸¤Þ¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
1998Ç¯¤Ë¥¢¥É³¹¤¬»£±Æ¤·¤¿¡Ö±¨»³²ñ¡×¤ÎÈëÂ¢±ÇÁü¤È¡¢Èà¤é¤¬°¦¤·¤¿¤ªÅ¹¤ò¸ø³«¡ª
10·î11Æü¡ÊÅÚ¡ËÌë9»þ¡ÖÉ´Áð±à±Ø¡×¡ÊÆüÌî»Ô¡Ë
¹¾¸ÍÌ¾½ê¿Þ²ñ¤Ë¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿Ì¾½ê¡ÖÉ´Áð±à¡×¤Ï¡¢¤â¤¦¤¹¤°¥â¥ß¥¸¤¬¿§¤Å¤¯µ¨Àá¡£³¹¤Ï¼«Á³Ë¤«¤ÊÂ¿ËàµÖÎÍ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãµº÷¤â³Ú¤·¤¯¡¢Êâ¤±¤ÐÊâ¤¯¤Û¤ÉÉÔ»×µÄ¤ÈÈ¯¸«¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£
½©¤Î¤ª»¶Êâ¤Ë¤ÏºÇ¹â¤Î³¹¡£
10·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËÌë9»þ¡ÖÄ´ÉÛ±Ø¡×¡ÊÄ´ÉÛ»Ô¡Ë
»ÔÀ©70¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ä´ÉÛ¤Î²ñ¾ì¤Ø¡¢»ÔÌ±¤Ë¤ª±Û¤·Äº¤¡¢¥¢¥É³¹½é¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤ËÄ©Àï¡ª
È¯Å¸Ãø¤·¤¤³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´ÑÍ÷¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â´¬¤¹þ¤ó¤Ç¥È¡¼¥¯¡ª
¥¤¥Î¥Ã¥Á¤¬¡¢¤¢¤Î¿Í¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç²Î¤âÈäÏª¡ª
¡Ê¢¨¥²¥¹¥ÈÌ¾¤Ï10·î1Æü°Ê¹ß¤Ë¾ðÊó¸ø³«¡Ë
10·î25Æü¡ÊÅÚ¡ËÌë9»þ¡ÖÈþÌ£¤·¤¤°æ¤ÎÆ¬Àþ¡×
¼ã¼ÔÊ¸²½¤ò°é¤à½ÂÃ«¡¦²¼ËÌÂô¡¦µÈ¾Í»û¤ò·ë¤Ó¡¢¿Íµ¤¤Î½»Âð³¹¤òÁö¤ë°æ¤ÎÆ¬Àþ¤Î±èÀþ¤Ë¤Ï¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤ªÅ¹¤¬Âç½¼¼Â¡ª
¿©ÄÌ¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¤«¤é¡¢°Â¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¡ã³ØÀ¸¤á¤·¡ä¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤âË¤«¡£ÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é31Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¢¥É³¹¤¬½é¤á¤Æ¹ß¤ê¤¿¤Ã¤¿±Ø¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥Ö¥ê±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤¤¤ªÅ¹¤òÈ¯¸«¡ª
¢ãÈÖÁÈ³µÍ×¢ä
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡Ö½ÐË×¡ª¥¢¥É³¹¥Ã¥¯Å·¹ñ¡×
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡¢¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡¢TVQ¶å½£ÊüÁ÷
¡ÚÇÛ¿®¡Û
Á´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÊüÁ÷¤ÈÆ±»þ¤Ë»ëÄ°²ÄÇ½¤Ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤Ï¡¢Ì±Êü¸ø¼°¥Æ¥ì¥ÓÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVer¡×¤Ç¡ª¹¹ðÉÕ¤ÌµÎÁÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¡Ê¥Æ¥ìÅìHP¡¢TVer¡¢Lemino¡Ë¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ª
¡úTVer¤Ç¤ÏÊØÍø¤Ê¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¡×¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ú
▶ TVer
▶ ¥Æ¥ìÅìHP
▶ Lemino
Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ë¤Æ¸«ÊüÂêÇÛ¿®
▶ U-NEXT
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
»Ê²ñ¡§°æ¥Î¸¶²÷É§¡Ê¤¢¤Ê¤¿¤Î³¹¤ÎÀëÅÁÉôÄ¹¡Ë¡¢Ãæ¸¶¤ß¤Ê¤ß¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¥ì¥®¥å¥é¡¼¡§ÊöÎµÂÀ¡¢Ìô´ÝÍµ±Ñ¡¢»³ÅÄ¸ÞÏº
10·î4Æü¥²¥¹¥È¡§ÎëÌÚº½±©¡¦ÅÏÉô¹ëÂÀ
10·î11Æü¥²¥¹¥È¡§¾®Åç·Ä»Ò¡¦¾¾ËÜ·°
10·î18Æü¥²¥¹¥È¡§¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È 2Ì¾
10·î25Æü¥²¥¹¥È¡§¤Ê¤·
¡Ú¸ø¼°HP¡Û
¡Ú¸ø¼°X¡Û¡÷admati_official
¡Ú¸ø¼°Instagram¡Û¡÷admatic_official
¡Ú¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥È¡ÛⒸ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦¥Ï¥¦¥Õ¥ë¥¹
