辻希美、手作りサバ味噌煮披露「美味しそう」「家庭的で素敵」と反響
【モデルプレス＝2025/09/29】タレントの辻希美が28日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作りのサバ味噌煮を公開し、反響が寄せられている。
【写真】辻希美、家庭的な手作りサバ味噌煮
辻は「今夜はサバ味噌」と夕食の準備について報告。煮込まれたサバ味噌煮の写真を載せており、切れ目の入ったサバの切り身が煮汁に浸かり、ネギが添えられている様子が写されている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「真似したい」「手作り素晴らしい」「家庭的で素敵」「料理上手」「食べたくなる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
