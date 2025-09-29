女優・今田美桜が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・午前８時）の最終回が２６日に放送され、世帯平均視聴率が１８・１％だったことが２９日、分かった。初回からの全話の期間平均視聴率は世帯で１６・１％、個人９・０％だった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

初回は１５・４％（個人視聴率８・６％）でスタート。最終回は番組最高となる１８・１％、個人視聴率１０・０％でフィニッシュした。最終回、全話の期間平均ともに前作「おむすび」を上回った。「おむすび」最終回は１２・５％（個人７・０％）、期間平均は朝ドラ歴代最低の１３・１％（個人７・４％）だった。

「あんぱん」は第１１２作目の連続テレビ小説。「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかしさん（享年９４）と妻・小松暢（のぶ）さん（享年７５）の夫婦をモデルにフィクションとして描く。戦前・戦中・戦後と激動の時代に、２人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでを描く。脚本は中園ミホ氏、主題歌はＲＡＤＷＩＭＰＳの「賜物」。

最終回。のぶ（今田美桜）の病室のドアを開けた嵩（北村匠海）は、にっこり笑うのぶの姿に胸がいっぱいになる。その後退院したのぶは、嵩に自分がいなくても大丈夫かと尋ね、今年の桜は見られないかもしれないとつぶやく。そんなことないと打ち消すように話す嵩は、たまらずのぶを抱き寄せる。やがて日本中の子どもたちのヒーローになったアンパンマン。のぶは最高の笑顔で嵩に言う。「嵩は、うちのアンパンマンや」と…と展開した。