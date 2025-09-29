大相撲秋場所で横綱昇進後初優勝を飾った大の里（二所ノ関）が２９日、茨城・阿見町の部屋で一夜明け会見を行った。「今までの優勝とはひと味違う」と振り返った。「名古屋場所は集中力が欠けていた部分があったが今場所はすごく集中できた」。優勝の意識は「全く考えてない。千秋楽に優勝あるのかなというくらい」と意外な心境を明かした。

千秋楽は１差でリードしながら本割で横綱・豊昇龍（立浪）に敗れ１６年ぶりに横綱同士の優勝決定戦に持ち込まれた。本割では不戦勝をのぞき過去１勝７敗となった。だが優勝決定戦では寄り倒しで豊昇龍と倒し、５度目の優勝を飾った。

◇大の里の１年

▽２４年九州場所 新大関場所で９勝６敗。大関の豊昇龍と琴桜が千秋楽相星決戦をする中「自分だけ仲間外れだった」。

▽２５年初場所 場所前に稽古のピッチを上げ、万全の状態で臨んだが１０勝５敗に終わった。場所後に豊昇龍が横綱昇進。

▽同年春場所 １２勝３敗で並んだ高安との優勝決定戦を制し３度目のＶ。地方場所で初、そして大関昇進後初の賜杯を抱いた。

▽同年夏場所 幕内最重量となる１９１キロで臨む。初の綱取りで初日から１４連勝し、１３日目で優勝を決めた。全勝Ｖこそ逃したが、場所後に最速での横綱昇進が決まった。

▽同年名古屋場所 新会場ＩＧアリーナで新横綱単独ワーストとなる４個の金星を配給（昭和以降）した。１１勝４敗で琴勝峰に平幕Ｖを許し、「最後まで優勝争い出来ず悔しい」。