「制裁を加えたい」夫と元同僚のW不倫…妻が見つけた“驚きの証拠”【ママリ】

夫と元職場の女性の飲み会は実は不倫デートだった

先月の終わり、旦那が前の職場の事務員さんと(既婚女性)と飲みに行っていました。

なかなか帰って来ず、

「〇〇さんがスマホ無くしたけん探しよる」

と連絡だけ来ました。

実際のところはホテルにいました。(朝帰り)





今日は旦那が1人で出掛けている時に2人で電話をしていました。

LINEのトーク履歴には相手の女から

「〇〇(旦那)くんだーいすき💕」

パートナーとはできれば生涯信頼し合って日々を過ごしたいですよね。しかし場合によっては相手が思わぬ行動を起こし、その信頼が一気に崩れることもあります。特に不倫はされた側の心を大きく傷つけ、なかなかその傷を癒すのは大変です。この記事では、夫が前職の同僚とW不倫をしている事実を見つけてしまったという投稿を紹介します。夫の不倫相手が誰なのかも知っている投稿者は夫にも相手にも制裁を加えたいと思っているようです。

前職の同僚と飲みに行ったという投稿者の夫。どういう経緯で判明したのかは不明ですが、投稿者さんは夫が飲みの後、相手とホテルに行ったことまで把握しているようです。そして、夫のLINEには相手から好意を隠さないメッセージが届いているのを見つけています。

不倫女の職場も名前もわかっているし、

目の前で電話させてもう会わない連絡しないと約束させようとしました。

「旦那さんにも言っておいてくださいね、示談金とか慰謝料のこともあるんで」と言うと

逃げるように電話を切られました。



我が家の家庭だけ崩壊し、心も壊れているのに、不倫女が呑気に過ごしていることが許せないです。



先月中頃、妊娠がわかったばかりで、病院からはドクターストップを出されるほど、赤ちゃんの経過も怪しい時にこんなことをされてショックです。



辛いです、死にたいです、赤ちゃんも2歳の娘もどうしよう



投稿者さんにはすでに2歳になる子どもがおり、この時はおなかに2人目となる子どもがいたようです。妊娠の経過が順調でない分、本当なら夫に不安な気持ちを支えて欲しかったのはないでしょうか。



一方の夫にも何か不安などがあったのかもしれませんが、何もこの時期に不倫をすることはないのでは…とつい思ってしまいます。投稿者さんは不倫相手にも連絡を取り、やったことを償うよう伝えたそうですが…？

夫のあり得ない言動にさまざまな声が…

2人目を妊娠中で、しかも妊娠経過について不安になっている投稿者さんを放っておいてW不倫をしてしまう夫にはさまざま意見が集まりました。

そんな大切な時期に、まだ1人目のお子さんも幼いのに...もう心もズタボロですよね

大丈夫ではないと思いますが、心配です。

もう人も信じられなくなるぐらい辛いですよね、それに妊娠でマイナートラブルもたくさんあるでしょうし。



とりあえずわたしなら、離婚されるつもりがないのであれば、その浮気相手から慰謝料ぶんどりますかね。性行為をしたという証拠が薄いのであればなかなか弁護士つけて慰謝料とるの難しいかもしれないので、示談金でぶんどるかなと思います。 出典：

qa.mamari.jp

コメントにもありましたが、離婚をせず再構築を考えるのであれば、「家庭内のお金」と考えるとお互いの家庭から慰謝料のやり取りがあってもそれは相殺されている感じになりますよね。離婚となれば夫と不倫相手どちらもから取れる形になるのでしょうが…。



離婚と再構築、いずれを選ぶのかは夫婦で話し合うことですが、投稿者さんには自分と子どもたちがより幸せになれる選択肢を選んでほしいですね。

記事作成: kate_mu_23

（配信元: ママリ）