4¥ª¥¯¥¿¡¼¥Ö¤Î²ÎÀ¼¡¦²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¤¬Äï»ÒÆþ¤êÇ®Ë¾¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ï¡Ö¤¤¤ÄÆ»Ã¼¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×
¡¡5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖDa-iCE¡×¤Î²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡Ê35¡Ë¤¬28Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎABC¡¦¥Æ¥ìÄ«·Ï¡ÖEIGHT¡ÝJAM¡×¤Ë½Ð±é¡£¤¢¤³¤¬¤ì¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡4¥ª¥¯¥¿¡¼¥Ö¤Î²»°è¤òÁà¤ë²Î¾§ÎÏ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë²ÖÂ¼¤¬¡¢ÂçÀèÇÚ¤Î²ÎÀ¼¤òÀä»¿¤·¤¿¡£¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¡Èµ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥ºR&B³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼µ×ÊÝÅÄÍø¿¤òÆÃ½¸¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ²ÖÂ¼¡¢¿¹ÂçÊå¡¢SIRUP¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢µ×ÊÝÅÄ¤Î¥¹¥´¤µ¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÖÂ¼¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë¡¢Ìó1Ç¯¸å¤Ë¾åµþ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¡Êµ×ÊÝÅÄ¤Ë¡Ë¤¤¤ÄÆ»Ã¼¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î²»¸»¤ÎMD¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¿¡£¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤é¡ÈÄï»Ò¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÖ²»³ÚÅª¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤ëÊý¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£