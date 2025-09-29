連続テレビ小説『あんぱん』の場面カット（C）NHK

　俳優の今田美桜が主演を務めた、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土　前8：00　NHK総合　※土曜日は1週間の振り返り／月〜金　前 7：30　NHK　BS、BSプレミアム4K）の視聴率が発表され、最終回の世帯平均視聴率が“番組最高”となる18.1％、全130回の世帯平均視聴率世帯が16.1％、個人が9.0％だった（ビデオリサーチ調べ、関東地区）。

　中園ミホ氏が手掛ける第112作目の連続テレビ小説は、アンパンマンを生み出したやなせたかしと妻・暢の夫婦をモデルに描く。生きる意味も失っていた苦悩の日々と、それでも夢を忘れなかったヒロイン・朝田のぶと柳井嵩の人生。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでの道のりを通じて、生きる喜びが全身から湧いてくるような愛と勇気の物語を届ける。

　最終回は、のぶ（今田美桜）の病室のドアを開けた嵩（北村匠海）は、にっこり笑うのぶの姿に胸がいっぱいになる。その後退院したのぶは、嵩に自分がいなくても大丈夫かと尋ね、今年の桜は見られないかもしれないとつぶやく。そんなことないと打ち消すように話す嵩は、たまらずのぶを抱き寄せる。やがて日本中の子どもたちのヒーローになったアンパンマン。のぶは最高の笑顔で嵩に言う。「嵩は、うちのアンパンマンや」と…という展開が描かれた。