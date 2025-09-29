『あんぱん』最終回は“番組最高”18.1％ 全話平均は16.1％
俳優の今田美桜が主演を務めた、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の視聴率が発表され、最終回の世帯平均視聴率が“番組最高”となる18.1％、全130回の世帯平均視聴率世帯が16.1％、個人が9.0％だった（ビデオリサーチ調べ、関東地区）。
【別カット】まさに奇跡…ネット涙の最終回
中園ミホ氏が手掛ける第112作目の連続テレビ小説は、アンパンマンを生み出したやなせたかしと妻・暢の夫婦をモデルに描く。生きる意味も失っていた苦悩の日々と、それでも夢を忘れなかったヒロイン・朝田のぶと柳井嵩の人生。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでの道のりを通じて、生きる喜びが全身から湧いてくるような愛と勇気の物語を届ける。
最終回は、のぶ（今田美桜）の病室のドアを開けた嵩（北村匠海）は、にっこり笑うのぶの姿に胸がいっぱいになる。その後退院したのぶは、嵩に自分がいなくても大丈夫かと尋ね、今年の桜は見られないかもしれないとつぶやく。そんなことないと打ち消すように話す嵩は、たまらずのぶを抱き寄せる。やがて日本中の子どもたちのヒーローになったアンパンマン。のぶは最高の笑顔で嵩に言う。「嵩は、うちのアンパンマンや」と…という展開が描かれた。
