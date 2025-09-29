元テレビ朝日社員の玉川徹氏が２８日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」に出演。自民党総裁選で小泉進次郎氏の陣営が行った小泉氏を称賛する“やらせコメント投稿”騒動の影響について言及した。

小泉氏の推薦人で、陣営の広報班長を務める牧島かれん元デジタル相の事務所が、陣営関係者にネット配信動画に進次郎氏を過度に賞賛する「やらせコメント」のほか、「ビジネスエセ保守に負けるな」などと他候補への誹謗中傷と受け取られる投稿をするように指示。牧島氏は広報班長を辞任し、小泉氏も謝罪することとなった。

玉川氏は「どれぐらい総裁選に影響が出るのか、僕は興味を持って見てたんですね」と切り出した。

この日、発表された読売新聞と日経新聞の世論調査に言及。騒動から４日ほどが経過した土、日曜日の時点での聞き取りで、自民党の支持者や党員・党友に絞った結果では、両紙とも騒動発覚前と変わらず、支持は小泉氏が１位、高市氏が２位だったと指摘。「ほぼ影響を受けてないですね、土日の時点で。それがまた興味深いですね。なぜ影響を受けてないのか。もしかすると、“みんなやってるよね”っていう風なことなのだったら、これは困ったことだなあと」と私見を語った。