35年間地方銀行に勤務し、3,000万円の資産と月20万円の年金で悠々自適の老後が約束されていたはずの柳瀬康夫さん（仮名・65歳）。しかし、定年退職の祝賀会から帰宅すると、妻からの衝撃的な置き手紙が待っていました。「お疲れさまでした。でも、私はもう限界です。さようなら」--。倹約こそが美徳と信じて歩んできた人生で、なぜ妻は去っていったのでしょうか。この悲劇を通して、FPの青山創星氏と一緒に本当に豊かな老後とは何かを考えます。

完璧な資産形成の裏で進行していた夫婦の溝

柳瀬康夫さん（65歳）は、地方銀行で35年間融資部門を担当し課長職も務めた、まさに「お金のプロ」でした。入行2年目で結婚した妻の美佐子さん（63歳）との間に2人の子どもを授かり、マイホームも40歳で完済。投資信託、株式、不動産投資まで手がけ、定年時には3,000万円の資産を築き上げていました。

「俺の計算では、年金20万円と資産運用益を合わせれば、月35万円は確実に確保できる。美佐子も喜んでくれるだろう」

しかし、康夫さんの「完璧な計画」には重大な欠陥がありました。家計管理をすべて一人で担い、妻には月10万円の生活費しか渡していなかったのです。美佐子さんが友人とのランチや洋服代を求めると、「何にいくら必要なのか、レシートと一緒に書面で提出してくれ」と要求。銀行員らしい几帳面さが、いつしか妻を苦しめ続けることとなっていました。

一方で康夫さん自身は、会社の付き合いゴルフで月に3回は週末を外で過ごし、夜も上司との接待で帰宅は11時過ぎが当たり前。「仕事だから仕方ない」という一言で、妻の理解を求めていました。

子どもたちが小さい頃も、運動会や参観日より接待を優先することがしばしば。美佐子さんは専業主婦として家庭を支えてきましたが、康夫さんは「家にいてほしい」と外で働くことも許しませんでした。

「家族のために頑張っている」と自負していた康夫さんでしたが、実際には家族との時間を犠牲にしてお金を追い求めていたのです。

「定年後は夫婦で穏やかな老後」が一変した衝撃の置き手紙

そんな康夫さんを、想像もしていなかった現実が待っていました。65歳で長い会社員人生を終えた康夫さんは、所属部署で開かれた定年退職の祝賀会に参加。帰路の道中では、これから始まる夫婦の穏やかな老後生活に思いを巡らせていました。

ところが、待っていたのは美佐子さんが残した衝撃的な置き手紙でした。

「お疲れさまでした。でも、私はもう限界です。さようなら。私は生きた人間なのに、あなたは私の本当の気持ちをわかってくれていませんでした。友人とのお茶代500円でさえ、まるで犯罪者のように理由を問い詰められる日々。でも、あなたのゴルフ代は月に何万円も当然のように使われていきました。私が外で働きたいと言えば『無駄』と言い、私のささやかな楽しみは『贅沢』と切り捨てられました。……子どもたちの大切な行事にも顔を出さず、私一人で育児を背負わされました。私の人生はいったい何だったのでしょうか？？？！！！」

手紙の大部分は冷静で丁寧な文章で書かれていましたが、最後の一文だけは異なっていました。三つの疑問符と三つの感嘆符。美佐子さんが35年間抱え続けた怒りと絶望が、この記号に集約されていました。康夫さんはこの乱れた文字を見て、初めて妻の心の叫びを理解したのです。

康夫さんの徹底した節約主義は、確かに資産形成には効果的でした。しかし、それは妻にだけ強いられたものだったのです。月10万円の生活費では、食費、日用品、医療費を除けば、美佐子さんの自由になるお金はほとんどありません。一方で康夫さんは「会社の付き合い」という名目で、ゴルフや接待に月10万円以上を費やしていました。

「美佐子のために資産を増やしてきたのに、なぜわかってくれないんだ。ゴルフは仕事の一部だ」

康夫さんは困惑しました。しかし、美佐子さんにとって、この「自分には甘く、私には厳しい」という態度こそが最も苦痛だったのです。パート勤務を希望しても「家にいてくれた方が節約になる」と却下され、友人との付き合いも「無駄遣い」として制限される――。

美佐子さんは次第に社会から孤立し、夫以外に相談できる人もいなくなっていました。結婚35年間で蓄積されたストレスは、もはや限界を超えていたのです。

妻の別居宣言、失われた資産と年金の現実

美佐子さんは娘夫婦の近くにアパートを借り、別居生活を開始しました。康夫さんが必死に連絡を取ろうとしても、「もう一緒には暮らせません」の一点張り。そして美佐子さんは、離婚に向けて弁護士に相談を始めたのです。

定年後も元上司とのゴルフを続けていた康夫さんは、ゴルフ仲間からも「奥さんに逃げられるなんて、よっぽどのことがあったんだろうな」と陰で噂される始末。銀行員としての威厳も地に落ちました。

「結婚期間中にお二人で協力して築いた財産については、財産分与の対象となります」

弁護士から説明を受けた康夫さんは愕然としました。離婚が成立すれば、婚姻期間中に夫婦の協力で形成した資産が分割対象となり、美佐子さんにも相当額が分与される可能性があります。また、年金についても年金分割制度があり、婚姻期間中の厚生年金の標準報酬記録を最大2分の1まで按分できることを初めて知りました。

「3,000万円があっても、半分近くを失う可能性がある。年金も減額される。ゴルフに使った何百万円があれば……」

さらに、康夫さんは一人暮らしの生活費が予想以上にかかることも実感していました。美佐子さんがいかに家計を切り盛りしてくれていたか、今になって痛感したのです。康夫さんが描いた「悠々自適の老後」は、完全に崩れ去りました。お金を貯めることばかりに集中し、妻には厳しく、自分には甘い生活を続けた結果がこれだったのです。

家族を失った男性が気づいた「本当の豊かさ」とは

別居から半年後、康夫さんは一人暮らしの現実と向き合っています。3,000万円の資産があっても、一人で食べる食事の味気なさ。体調を崩しても心配してくれる人がいない孤独感。ゴルフ仲間とも疎遠になり、「お金があれば幸せ」という価値観が、いかに浅薄だったかを痛感しています。

洗濯や掃除、買い物といった日常生活の全てを一人でこなすことの大変さも実感しました。美佐子さんがどれだけ自分を支えてくれていたか、失って初めて気づいたのです。

調停を通じて話を聞く中で、康夫さんは妻の本音を初めて知りました。

「俺はなんて馬鹿だったんだ！」

気付くのが遅すぎたことを、いくら後悔してもしきれません。

康夫さんはゴルフクラブは売却し、美佐子さんとの復縁は難しいかもしれませんが、「もし次のパートナーができたら、お金の価値観を共有し、対等な関係を築きたい」と語ります。

また、成人した子どもたちとの関係修復にも努めています。「父親として、もっと家族のそばにいるべきだった」と反省し、孫との時間を大切にするようになりました。資産があっても心の豊かさがなければ、本当の幸せは得られません。

夫婦のお金の管理で学ぶべき6つのポイント

この事例から学べる重要なポイントを6つにまとめました。

1． お金の管理は夫婦共同で行う：一方が独断で決めるのではなく、定期的に話し合いの場を設ける

2．配偶者の人格と意見を尊重する：専業主婦（主夫）でも、お金の使い方について対等な発言権を持つべき

3．経済的モラハラのリスクを認識する：過度な節約の押し付けや金銭管理の独占は、法的問題に発展する可能性がある

4．資産分割のリスクを理解する：離婚時には結婚期間中に築いた財産の分割や年金分割制度により、老後資金が大幅に減少する可能性がある

5．家族との時間を優先する：仕事や付き合いも大切だが、家族との絆を築く時間をないがしろにしてはならない

6．真の豊かさは家族の絆にある：お金は手段であり、目的は家族全員の幸せであることを忘れてはならない

老後資金の準備は重要ですが、その過程で家族の絆を失っては本末転倒です。お金の価値観を共有し、互いを尊重し合う夫婦関係こそが、本当に豊かな老後を実現する基盤となるのです。

最も大切な教訓は、「お金は使ってこそ価値がある」ということです。自分だけの楽しみにお金を使い、配偶者には我慢を強いるような関係では、どれだけ資産を築いても最後は一人ぼっちになってしまいます。

人生最後の日に「もっとお金を貯めておけば良かった」と後悔する人は少ないでしょうが、「もっと家族と時間を過ごせば良かった」と後悔する人は数え切れません。夫婦で共に笑い、共に楽しめる時間にお金を使ってこそ、真の豊かさが得られるのです。

この記事を読まれた皆さんも、今一度ご自身の家庭を振り返ってみてはいかがでしょうか。お金の管理方法、パートナーとの関係性、家族との時間の過ごし方--。気がつかないうちに、大切な人との絆にひびが入っていませんか。手遅れになる前に、家族みんなで本当の幸せとは何かを話し合う時間を作ることが、何よりも価値のある「投資」になるはずです。

ファイナンシャルプランナー

青山創星