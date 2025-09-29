台風20号(ブアローイ) いまどこに？

気象庁によりますと、台風２０号はきょう（２９日）午前６時現在、ベトナムを1時間に２５キロの速さで北西に進んでいます。

【画像を見る】今後の進路予想図／向こう16日間の全国各地の天気は？

中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルということです。

今後の進路予測は【画像①】の通りです。

「台風20号」はどこへ行く？

台風の中心は、





「台風19号（ノグリー）」いまどこに？

きょう（２９日）午後６時にはラオス中心気圧９９４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートル台風はその後、熱帯低気圧に変わりあす（３０日）午前６時にはミャンマー中心気圧は１００４ヘクトパスカル、が予想されています。

気象庁によりますと、強い台風１９号は、きょう（２9日）午前６時にはアリューシャンの南にあって、1時間に６０キロの速さで北東に進んでいます。



中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４０メートル、最大瞬間風速は６５メートルとなっています。



今後の進路予想は【画像②】の通りです。

「台風19号」今後の進路は？

台風はこの後、温帯低気圧に変わり、



きょう（２９日）午後６時にはアリューシャンの南

中心の気圧は９７６ヘクトパスカル、

最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



あす（３０日）午前６時にはアリューシャンの南

中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、

最大風速は２３メートル、

最大瞬間風速は３５メートル



が予想されます。

全国の天気への影響は？

今後の天気への影響はどうなるのか、【画像③～⑩】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。

今後の気象情報に注意してください。