【台風情報】迷走「台風19号（ノグリー）」ぐるりと一回転して北東へ「台風20号（プアローイ）」は？ 9月29日～10月14日までの16日間天気シミュレーション【気象庁 今後の台風進路は？29日午前9時更新】
台風20号(ブアローイ) いまどこに？
気象庁によりますと、台風２０号はきょう（２９日）午前６時現在、ベトナムを1時間に２５キロの速さで北西に進んでいます。
【画像を見る】今後の進路予想図／向こう16日間の全国各地の天気は？
中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルということです。
今後の進路予測は【画像①】の通りです。
「台風20号」はどこへ行く？
台風の中心は、
中心気圧９９４ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートル
台風はその後、熱帯低気圧に変わり
あす（３０日）午前６時にはミャンマー
中心気圧は１００４ヘクトパスカル、
が予想されています。
「台風19号（ノグリー）」いまどこに？
気象庁によりますと、強い台風１９号は、きょう（２9日）午前６時にはアリューシャンの南にあって、1時間に６０キロの速さで北東に進んでいます。
中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４０メートル、最大瞬間風速は６５メートルとなっています。
今後の進路予想は【画像②】の通りです。
「台風19号」今後の進路は？
台風はこの後、温帯低気圧に変わり、
きょう（２９日）午後６時にはアリューシャンの南
中心の気圧は９７６ヘクトパスカル、
最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートル
あす（３０日）午前６時にはアリューシャンの南
中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、
最大風速は２３メートル、
最大瞬間風速は３５メートル
が予想されます。
全国の天気への影響は？
今後の天気への影響はどうなるのか、【画像③～⑩】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。
今後の気象情報に注意してください。