気象庁によりますと、きょう（２９日）は、北陸地方では土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、北日本から東日本では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒し、北日本から西日本では、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。

［気象概況］

前線を伴った低気圧が発達しながら日本海を東北東に進んでおり、前線が北日本から西日本を南下中です。北日本から西日本では、雷を伴って非常に激しい雨の降っている所があります。





２９日朝には、低気圧は三陸沖に進み、寒冷前線が本州を通過する見込みです。また、２９日は、低気圧や前線の通過後、北日本から東日本の上空約５５００メートルには氷点下９度以下の寒気が流れ込むでしょう。前線や低気圧に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で、北日本から西日本では２９日は、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。［雨の予想］２９日６時から３０日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、東北地方 ８０ミリ北陸地方 １００ミリ［防災事項］２９日は、北陸地方では土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、北日本から東日本では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒し、北日本から西日本では、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

東北地方気象情報

発達する低気圧や前線の影響により、東北太平洋側の海上では、２９日昼前から夕方にかけて、西のち北よりの非常に強い風に警戒してください。東北地方では、２９日夕方にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、２９日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

［気象概況］

低気圧が発達しながら日本海を東北東へ進んでいます。２９日朝には、この低気圧は三陸沖へ進み、前線が東北地方を通過する見込みです。また、低気圧や前線が通過後、東北地方の上空約５５００メートルには、氷点下１２度以下の寒気が流れ込むでしょう。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、東北地方では大気の状態が非常に不安定となっています。



このため、東北太平洋側の海上では、西のち北よりの非常に強い風が吹き、大荒れとなる見込みです。また、東北地方では、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合には、警報級の大雨となる可能性があります。



［雨の予想］

２９日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ４０ミリ

東北太平洋側 ４０ミリ



２９日６時から３０日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ８０ミリ

東北太平洋側 ８０ミリ



［風の予想］

２９日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

東北日本海側 海上 １８メートル （３０メートル）

東北日本海側 陸上 １５メートル （３０メートル）

東北太平洋側 海上 ２０メートル （３０メートル）

東北太平洋側 陸上 １５メートル （３０メートル）



［波の予想］

２９日に予想される波の高さ

東北日本海側 ２メートル

東北太平洋側 ３メートル



［防災事項］

東北太平洋側の海上では、２９日昼前から夕方にかけて、暴風による交通障害に警戒し、高波に注意してください。

東北地方では、２９日夕方にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、２９日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

北陸地方気象情報

石川県では、２９日朝まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。北陸地方では、２９日夜遅くにかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、２９日夕方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。

［気象概況］

前線を伴った低気圧が発達しながら日本海から東北地方を通過し、日本の東に進む見込みです。また、低気圧からのびる寒冷前線が北陸地方を通過しています。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでおり、北陸地方では大気の状態が非常に不安定となっています。このため、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となっている所があります。

雨雲が停滞したり、予想より発達した場合は警報級の大雨となる地域が広がる可能性があります。



［雨の予想］

２９日に予想される１時間降水量は多い所で、

新潟県 ４０ミリ

富山県 ３０ミリ

石川県 ３０ミリ

福井県 ２０ミリ



２９日６時から３０日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

新潟県 １００ミリ

富山県 ８０ミリ

石川県 ５０ミリ

福井県 ４０ミリ



［防災事項］

石川県では、２９日朝まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。北陸地方では、２９日夜遅くにかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、２９日夕方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

関東甲信地方気象情報

関東甲信地方では、２９日夜のはじめ頃にかけて、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。落雷や竜巻などの激しい突風、局地的な激しい雨、降ひょうに注意してください。

［気象概況］

前線を伴った低気圧が日本海にあって、東北東へ進んでいます。低気圧は、２９日朝には三陸沖へ進み、前線が２９日昼前にかけて関東甲信地方を通過する見込みです。また、２９日午後は、関東地方を気圧の谷が南下するでしょう。

関東甲信地方では、低気圧や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や、気圧の谷、上空の寒気の影響で、２９日夜のはじめ頃にかけて大気の状態が非常に不安定となる見込みです。



［防災事項］

関東甲信地方では、２９日夜のはじめ頃にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、局地的な激しい雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。

また、降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

近畿地方気象情報

近畿地方では、２９日昼前にかけて、落雷や突風、急な強い雨に注意してください。

［気象概況］

前線を伴った低気圧が発達しながら日本海を東北東に進んでおり、前線が北日本から西日本を南下中です。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでおり、近畿地方では、２９日昼前にかけて大気の状態が不安定となるでしょう。



［防災事項］

落雷や突風、急な強い雨に注意してください。

四国地方気象情報

四国地方では、引き続き２９日朝にかけて、落雷、竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。

［気象概況］

日本海を東北東へ進む低気圧からのびる寒冷前線が、四国地方を南下しています。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでおり、四国地方では、引き続き２９日朝にかけて大気の状態が非常に不安定となるでしょう。



［防災事項］

落雷、竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。また、屋外活動に注意してください。

九州北部地方（山口県を含む）気象情報

九州北部地方では、２９日朝にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。

［気象概況］

日本海にある低気圧からのびる寒冷前線が九州北部地方を南下しています。九州北部地方では、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。このため九州北部地方では、２９日朝にかけて局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがあります。



［防災事項］

落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

