こんにちは、ガクミカ取材班の学生記者で九州大学3年の「ゆず」です！

皆さんは「地域振興」と聞いて、どんなことを想像しますか。私のイメージは「その土地をよく知る地元の人たちが事業を通して街を活性化させていく」。実際はどうなのでしょう？

そこで、福岡で地域振興と旅行を掛け合わせた事業を展開している「UNAラボラトリーズ」さんに取材させてもらうことにしました！

その前に下調べをしている「うなぎの寝床」さんのグループ会社だと知りました。うなぎの寝床さんは福岡県八女市に拠点となる店舗があり、九州を中心にさまざまな地域の伝統工芸や伝統的手法で制作されたモノを販売し、その作り手を紹介しています。

福岡市のアクロス福岡にも出店しているので、取材前に訪ねてみました。入り口の近くには色とりどりの久留米絣のもんぺの数々。試着すると、とても着やすく心地よい肌触りです。

店員さんによると「大事に使えば10年はもちます」。普段使いの服としてはもちろん、プレゼントに選ばれる方も多いそうです。事業の全体像をイラストで表したタペストリーも飾られており、ますますUNAラボラトリーズさんに興味が湧きました。

いよいよ取材です。福岡市内にあるオフィスを訪ねると、共同代表の田村あやさんが迎えてくれました。

そもそもUNAラボラトリーズさんはどんな会社なのでしょうか。

「旅行、宿泊、出版、行政からの受託の4つの事業を手がけています。中でも旅行がメインです。九州を中心に、アートやクラフトにテーマを絞った旅行プランなどを提供しています」

創業は2019年。うなぎの寝床さんから派生する形で、八女市を主な拠点としています。手工業の工房などを巡る欧米の方たち向けの観光ツアーと、台湾の行政や大学の方たち向けの視察ツアーの2種類を提供しているそうです。

コロナ禍で旅行業が難しい時期は、伝統工芸を体験できる短時間のワークショップにも取り組みました。他にも、滞在しながら地域文化に触れられる旅館「Craft Inn 手 [té]」の経営、テーマ型の旅行雑誌「TRAVEL UNA」の出版など、九州の魅力を幅広く発信しています。

旅行業という形で創業したきっかけは「伝統工芸が栄えた経緯や土地の風土といった商品の裏側にある地域文化を伝えたい」という思いでした。

「うなぎの寝床では地域文化を『モノ』を通じて伝えています。ただ、それだけでは伝えきれない部分があるし、より深く伝えるためにはどうしたらいいかという問題意識がありました。UNAラボラトリーズでは、実際に地域の工房を訪れたり、一緒にものづくりをしたりするという『体験』を通じて地域文化を伝えていこうと思っています」

そのために旅行の企画で大切にしているのは「ネイティブさ」。現地での体験からでしか分からない地域らしさや空気感が伝わるかを重視しています。

「目に見える部分だけでなくて、その裏にある地域文化をお客さまにも感じていただきたい。そういう思いはずっと大切にしています」

そんな田村さんは福岡出身ではなく、もともと東京の会社で働いていました。転勤で福岡に来て、地元の企業と仕事をすることになって「福岡のほうがアクションを起こした時の手応えがある」と実感。そのリアルな感触を追い求めたいと思い、UNAラボラトリーズを始めました。

その土地ならではのことをやっている人や、地域文化の裏にある目に見えない面白さに興味が湧き、今の事業に携わることになったといいます。

ところで、UNAラボラトリーズさんは八女を主な拠点に置きながら、オフィスを福岡市に置いているのではなぜでしょう。完全な地場でも域外でもない中間的な立ち位置ですね。

「UNAラボラトリーズのツアーは八女に密着しつつ、九州各地の魅力を深堀りする側面があります。その点で九州の入り口となる福岡市に拠点があるメリットが大きいんですよね。福岡市にいるからこそできることを見つけて、取り組んでいけたら良いなと思っています」

地域振興はその地方出身の人や土地に根付いた企業が担っているものだと思っていた私にとって、かなり衝撃でした！

クラフトの町・八女福島の生業（なりわい）めぐり (C)藤本幸一郎 = 撮影 クラフトの町・八女福島の生業（なりわい）めぐり (C)藤本幸一郎 = 撮影

田村さんのお話を聞いて、他の地域から移ってきた立場だから見える土地の良さもあると思いました。第三者的な立場でありながらも地域振興ができるのは、田村さん自身が福岡出身ではないからこそかなと思いました。

これも一つの地域貢献の形なのですね。私の中で「地域振興」に新しい解釈が生まれました！

最後まで読んでいただき、ありがとうございました！

