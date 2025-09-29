ロシアによるドローン攻撃のあった現場で活動する救助隊員＝２７日、ザポリージャ/Stringer/Reuters via CNN Newsource

キーウ（ＣＮＮ）ロシアが２８日未明、ウクライナ全土の標的に向けて６００あまりのドローン（無人機）とミサイルを発射した。この攻撃は、ウクライナ戦争で最大規模のものとなった。

ウクライナのゼレンスキー大統領によると、夜間の攻撃により首都キーウで少なくとも４人が死亡した。地元当局によると、キーウおよびその周辺地域で４２人が負傷し、南部のザポリージャでは３１人が負傷した。２８日午前も首都上空では無人機の撃墜が続いていた。

今回の攻撃は、２０２２年２月にロシアによる全面侵攻が始まって以降、ウクライナ空軍が報告した中で３番目の規模となった。

空軍によると、ロシアは５９５機のドローンと４８発のミサイルを発射した。これには２発の弾道ミサイルと巡航ミサイルが含まれる。防空システムが巡航ミサイル４３発とドローンの大多数を撃墜または抑制したという。

ゼレンスキー氏によると、ウクライナは最近イスラエルから地対空ミサイルシステム「パトリオット」１基を受領。年内にドイツから２基の納入を予定している。

ゼレンスキー氏は「この卑劣な攻撃は国連総会の閉幕間近に行われた。これはまさにロシアの真の立場を示すものだ」と非難した。

米ニューヨークで開催された国連総会で演説したロシアのラブロフ外相は、ロシアは北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国と欧州連合（ＥＵ）諸国への攻撃を計画していると非難されているが、プーチン大統領は「こうした挑発が何度も虚偽であることを示してきた」と述べた。

ラブロフ氏は「ロシアはそのような意図を持ったことはなく、今も持っていない」としている。