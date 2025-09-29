ナイジェル・エッジ容疑者は殺人などの罪に問われている/WECT

（ＣＮＮ）米ノースカロライナ州でウォーターフロントのバーがボートから銃撃されて３人が死亡し、８人が負傷した事件で、警察は２８日、４０歳の元海兵隊員の男を逮捕したと発表した。

事件は同州サウスポートで現地時間の２７日に発生。バーの屋外デッキでくつろいでいた客らが銃撃された。負傷した８人のうち少なくとも１人は重体になっている。

殺人や殺人未遂などの容疑で逮捕されたのは、過去にイラク戦争に従軍した経験をもつ元海兵隊員のナイジェル・エッジ容疑者（４０）。サウスポート警察は、エッジ容疑者が単独で起こした計画的な犯行だったとみて捜査している。

エッジ容疑者は銃撃後にボートで現場から逃走し、米沿岸警備隊に発見された。

米国では飲食店やショッピングセンター、学校など、安全なはずの場所で発生する銃撃事件が増えている。

この週末は、イラク戦争に派遣された元海兵隊員による銃撃が連続した。ノースカロライナ州の事件の翌日には、男が米ミシガン州の教会を銃撃して放火する事件があり、やはりイラク戦争に従軍した元海兵隊員のトーマス・ジェイコブ・サンフォード容疑者が現場で警察に射殺された。