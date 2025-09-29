◆男子プロゴルフツアー パナソニックオープン 最終日（２８日、大阪・泉ヶ丘ＣＣ＝６９９３ヤード、パー７１）

プロ９年目の勝俣陵（２９）＝ロピア＝が初優勝を飾った。単独首位で出て１イーグル、４バーディー、４ボギーの６９で回り、通算２０アンダーで制して優勝賞金２０００万円を獲得した。

最終１８番で短いパットを沈めて優勝を決めると、勝俣はうれし涙を流した。東京から始発の新幹線で駆けつけた妻・あやかさん、１歳１１か月の長女に祝福され、「しっかりした妻なので、すごい支えられてます。今日、見てもらえて本当によかったです」と感謝した。

あやかさんは、満面の笑みでトロフィーを掲げる夫を見届け「高校から本格的にゴルフを始めて、『遅咲き』『みんなよりも努力しないと追いつけない』と自分でも言っていた。人一番努力してみんなに並べるようになった」と涙ながらに喜んだ。

中学時代、地元・埼玉県で野球に励んでいた勝俣とは同じ学習塾に通った。先生１人に対し、生徒は丸刈り姿の勝俣とあやかさんの２人。英語や数学などをともに学んだ間柄だった。

大学時代に再会して交際に発展し、２３年５月に結婚。あやかさんは「（勝俣が）『優勝は先かもしれないけど、養えるように頑張る』と言ってた。周りから『いつ優勝するんだ』と言われたり、プレッシャーはあったと思う。私は『焦らないで、自分のペースでゆっくり上に上がっていけばいい』と話していた。シードを取ってから徐々に成績を上げて、着実に取った優勝だった」とかみしめた。

２３年１０月には長女が誕生した。お風呂やおむつを替えたり育児に励んでいるそうで、「ローストビーフ、サムギョプサル、煮込みハンバーグ。何でも作ってくれる。１２０点の育メンです」とベタ褒めした。長女が２歳の誕生日を迎える来月には、家族で旅行に行く予定。「いい誕生日プレゼントになりました」と喜びをにじませた。