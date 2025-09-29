２０２３年４月に放送大学に入学したタレントで国際薬膳師の麻木久仁子が２９日、１０月から始まる２０２５年２学期も放送大学での“学び”を継続し、「家族」や「人生１００年時代」というテーマについて学び始めることを明かした。

２学期は「リスク社会の家族変動」「ライフステージと社会保障」「地域生活を支える社会福祉と法」「人生１００年時代の家族と法」の４科目を受講する。「『家族の在り方』や『社会が家族をどう支えていくべきなのか』ということをもっと学びたいと思っています。２学期は家族というテーマをさらに深められるような講義を受講することにしました」と思いを明かした。

さらに「“人生１００年時代をどう生きるのか”というテーマを最新の社会学はどのように捉えているのかを知りたくて、『人生１００年時代の家族と法』を選択しました」と説明。「ひとつのことを学ぶと、そこから興味がどんどん広がって行ってより深く知りたくなる、と言いますか、“知りたくなっちゃう”ということだと思います」と学びの喜びを語り、「“学び”には終わりがなく、自分が何を知らなかったのかを知るともっと多くのことを知りたくなり、その繰り返しです」とうなずいた。

放送大学は４月と１０月の年２回、書類選考で入学可能な文部科学省・総務省所管の通信制大学。２０２４年度までに取得した単位で放送大学エキスパート（ある分野に目的・関心を持ち、そのための学習を体系的に行ったことを証明する制度）の「健康福祉指導プラン（健康福祉運動指導者）」の認証状が発行された。