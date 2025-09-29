£¹£°Ç¯Âå¤Î¹Åç¤ÎÀµÊá¼ê¡¢À¾»³½¨Æó¤µ¤ó¤¬¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÅê¼ê¤Ë¡Ö·¬ÅÄ¿¿À¡¡×¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤ëÍýÍ³
¡¡Æî³¤¡Ê¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡¢¹Åç¡¢µð¿Í¤Î£³µåÃÄ¤Ç£²£°Ç¯¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿À¾»³½¨Æó¤µ¤ó¡Ê£µ£¸¡Ë¡££±£¹£¹£°Ç¯Âå¤Î¹Åç¤Ç¤ÏÃ£Àî¸÷ÃËÊá¼ê¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤â£²ÅÙ¼õ¾Þ¤·¤¿¡£´öÂ¿¤ÎÌ¾Åê¼ê¤Îµå¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿À¾»³¤µ¤ó¤¬¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ëµó¤²¤ë¤Î¤¬¡¢·¬ÅÄ¿¿À¡»á¤À¡£Âçºå¡¦È¬Èø¤Ç¤ÎÃæ³Ø»þÂå¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¡¢£²£³Ç¯¸å¤Ëµð¿Í¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÉü³è¤µ¤»¤¿·¬ÅÄÅê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤È¤Ï¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡·ÚÌ¯¤Ê´ØÀ¾ÊÛ¥È¡¼¥¯¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ä£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Ë¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤³¤ÎÀ¾»³¤µ¤ó¤¬¡¢É¬¤º¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉÊ¹¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼õ¤±¤¿Ãæ¤ÇºÇ¶¯¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÃ¯¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤À¡£
¡¡À¾»³¤µ¤ó¤¬µó¤²¤ëÌ¾Á°¤Ï¡Ö·¬ÅÄ¿¿À¡¡×¡£¤¿¤À¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇºÇ¶¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢¿ïÊ¬¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö¥×¥íÌîµå¤ËÆþ¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ·¬ÅÄ¤Î¤¹¤´¤µ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡´¶³´¤ò¹þ¤á¤¿¸ÀÍÕ¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¡¢·¬ÅÄÅê¼ê¤¬Ãæ³Ø»þÂå¤«¤é¤¤¤«¤ËÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤«¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸Âçºå¡¦È¬Èø¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿·¬ÅÄÅê¼ê¤È¤Ï¡¢Æ±»Ô¤ÎÂçÀµÃæ³Ø¤Ç½é¤á¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À¡£¤Î¤Á¤Ë¥×¥í¤Ç³èÌö¤¹¤ë£²¿Í¤¬¼çÎÏ¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÌµÁÐ¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â¹»¿Ê³Ø¤òµ¡¤ËÊÌ¡¹¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¾åµÜ¹â¤«¤éÆî³¤¤ËÆþÃÄ¤·¤¿Åö»þ¤òÀ¾»³¤µ¤ó¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡Ö¥×¥íÌîµå¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ã¤Æ¡¢¥×¥íÌîµå¤À¤«¤é¹½¤¨¤¿¤È¤³¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ë¤â¤ó¤ä¤È»×¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¤É¤¦Íè¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤ó¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±½Ð¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤¢¤Ã¡¢·¬ÅÄ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥×¥í¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤è¤ê¡¢Í¾Íµ¤ÇÃæ³Ø¤Î»þ¤Î·¬ÅÄ¤ÎÊý¤¬Á´Á³¤¨¤¨¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ä¤ó¤«¤Ã¤Æ¡£¤³¤ó¤Ê¤ó¤Ç¥×¥íÌîµå¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤Î¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¿·¿ÍÊá¼ê¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¥×¥í¤ÎÅê¼ê¤Ë½é¤á¤ÆÀÜ¤·¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥×¥í¤ÎÅê¼ê¤ÎÅê¤²¤ëµå¤ÏÂ®¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÑ²½µå¤Î¥¥ì¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëµ»ÎÌ¤¬È¼¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤Î¤Ï¤ë¤«¼êÁ°¤Ç¥Ð¥¦¥ó¥É¤¹¤ëÊÑ²½µå¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢·¬ÅÄÅê¼ê¤È¤Î°ã¤¤¤òÄË´¶¤·¤¿¡£
¡¡Ë½Åê¤òÊáµå¤·¤¤ì¤º¥³¡¼¥Á¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿À¾»³¤µ¤ó¤Ï»×¤ï¤ºËÜ²»¤ò¤â¤é¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Î·¬ÅÄ¤Ï¤³¤³¤Ã¤Æ¹½¤¨¤¿¤È¤³¤ËÅê¤²¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥×¥íÌîµå¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ð¥«¤«¤ª¤Þ¤¨¤Ï¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤±¤É¡¢²¶¤é¤Ï¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¡¡Ãæ³Ø¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿Åö»þ¤Î·¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¹½¤¨¤¿¤È¤³¤í¤ËÆñ¤Ê¤¯¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¿¡£Àµ³ÎÌµÈæ¤ÊÅêµå¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿À¾»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ©µåÎÏ¤¬ÉáÄÌ¤Î¤³¤È¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤¤¡¢¤¹¤´¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¡Ö·¬ÅÄ¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¤È¡¢¸½Ìò¤Î»þ¤ËÅê¤²¤Æ¤¿Âç¤¤¤¥«¡¼¥Ö¤È¡¢¥¹¥é¡¼¥Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ê¤¬¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î£³¼ïÎà¤ÎÊÑ²½µå¤òÅê¤²¤Æ¤¿¡£Ãæ³ØÀ¸¤Ç£³¼ïÎàÅê¤²¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤¬Â®¤¯¤Æ¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÈ´·²¤Ç¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ê¤ã¤¢ÂÇ¤¿¤ì¤Ø¤ó¤è¤Í¡×
¡¡²þ¤á¤ÆÅö»þ¤Î·¬ÅÄÅê¼ê¤¬¤¤¤«¤Ë¤º¤Ð¤Ì¤±¤¿Â¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Î¥×¥í¤ÇÅê¤²¤Æ¤¿·¬ÅÄ¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃæ³Ø¤ÇÅê¤²¤Æ¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²¶¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¡£¥×¥íÌîµå¤Ç¸«¤Æ¤¿·¬ÅÄ¤â¡¢Ãæ³Ø¤Î»þ¤Î·¬ÅÄ¤È°ì½ï¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê·¬ÅÄÅê¼ê¤Îµå¤òÉáÄÌ¤Ë¼õ¤±¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÆÃÊÌ»ë¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££Ð£Ì³Ø±à¤Ë¿Ê¤ó¤À·¬ÅÄÅê¼ê¤¬£±Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¹Ã»Ò±à¤Ç³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤â¡¢µð¿ÍÆþ¤ê¤·¤Æ£²Ç¯ÌÜ¤ÇºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¡¢ÂôÂ¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Î³èÌö¤Ç¤¢¤ê¡¢À¾»³¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶Ã¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤éÁí¹çÅª¤ËËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·¬ÅÄ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤¿¤·¡£¤±¤óÀ©¤â¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤â¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤·¤Í¡×
¡¡¤½¤¦·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡£¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¼ãÎÓ¤ß¤É¤ê¡Ë
¡¡¡þÀ¾»³½¨Æó¡Ê¤Ë¤·¤ä¤Þ¡¦¤·¤å¤¦¤¸¡Ë£±£¹£¶£·Ç¯£··î£·ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£¾åµÜ¹â¤«¤é£±£¹£¸£µÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤ÇÆî³¤¤ËÆþÃÄ¡££¸£·Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ç¹Åç¤Ë¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¡££¹£³Ç¯¤ËÀµÊá¼ê¤È¤Ê¤ê£¹£´¡¢£¹£¶Ç¯¤Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¹Åç¤ÎÊá¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¤ÆÂÇÎ¨£³³ä¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££²£°£°£µÇ¯¤Ëµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ë°úÂà¡£¥×¥íºßÀÒ£²£°Ç¯¤ÇÄÌ»»£±£²£±£¶»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨¡¦£²£´£²¡¢£µ£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£³£¶ÅðÎÝ¡£µð¿Í¡¢ÃæÆü¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¡£