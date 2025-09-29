26日に最終回を迎えた今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）の初回から最終回（全130話）までの期間平均世帯視聴率が、16・1％（関東地区）だったことが29日、ビデオリサーチの調べで分かった。

前作「おむすび」の13・1％を3・0ポイント上回った。

最高視聴率は第68回の17・8％。期間平均個人視聴率は関東地区で9・0％だった。

朝ドラ112作目で、「アンパンマン」の生みの親、漫画家やなせたかし（本名・柳瀬嵩）さんと小松暢さん夫妻の半生がモデルの物語で、戦前、戦中、戦後の時代を生き抜き、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」を生み出すまでの愛と勇気の物語を描いた。

主題歌はRADWIMPSの「賜物」（たまもの）。語りはNHK林田理沙アナウンサーが務めた。

◆放送時間が午前8時になって以降の関東地区の期間平均視聴率は以下の通り。

▼10年前期「ゲゲゲの女房」18・6％

▼10年後期「てっぱん」17・2％

▼11年前期「おひさま」18・8％

▼11年後期「カーネーション」19・1％

▼12年前期「梅ちゃん先生」20・7％

▼12年後期「純と愛」17・1％

▼13年前期「あまちゃん」20・6％

▼13年後期「ごちそうさん」22・4％

▼14年前期「花子とアン」22・6％

▼14年後期「マッサン」21・1％

▼15年前期「まれ」19・4％

▼15年後期「あさが来た」23・5％

▼16年前期「とと姉ちゃん」22・8％

▼16年後期「べっぴんさん」20・3％

▼17年前期「ひよっこ」20・4％

▼17年後期「わろてんか」20・1％

▼18年前期「半分、青い。」21・1％

▼18年後期「まんぷく」21・4％

▼19年前期「なつぞら」21・0％

▼19年後期「スカーレット」19・4％

▼20年前期「エール」20・1％

▼20年後期「おちょやん」17・4％

▼21年前期「おかえりモネ」16・3％

▼21年後期「カムカムエヴリバディ」17・1％

▼22年前期「ちむどんどん」15・8％

▼22年後期「舞いあがれ！」15・6％

▼23年前期「らんまん」16・6％

▼23年後期「ブギウギ」15・9％

▼24年前期「虎に翼」16・8％

▼24年後期「おむすび」13・1％

▼25年前期「あんぱん」16・1％

※「エール」から月〜金曜日の本編のみ