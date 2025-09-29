

長良川鉄道は、2026年春に運行開始を予定している新造車両「ナガラ603号」の導入にあたり、10月1日からクラウドファンディングプロジェクトを開始します。多くの人が新車両に関わり、みんなの「推し列車」として育ててもらうことを目的としており、返礼品には「初列車への乗車権利」などが用意されています。

新車両「ナガラ603号」を育てるプロジェクト

長良川鉄道は2026年3月末に新車両「ナガラ603号」を導入する予定です。この新車両は、沿線にある関市の観光資源をモチーフにした外装デザインが特徴です。

今回のクラウドファンディングは、この「ナガラ603号」を多くの人に知ってもらい、興味を持ってもらうことを目的に実施されるものです。鉄道ファンだけでなく、普段は鉄道を利用しない地域の人々にも関わってもらうことで、みんなにとって親しみのある「推し列車」と感じてもらい、来春の出発式を一緒に盛り上げたいという趣旨です。

出発式への参加権も！ ユニークな返礼品を用意

今回のプロジェクトでは、支援者が新車両に深く関われるようなユニークな返礼品（リターン）が多数用意されています。

中でも注目は、来春に予定されている「ナガラ603号」の出発式への参加。そのまま初列車にも乗車できる権利です。このほかにも、以下のような返礼品が設定されています。

限定デザインのD型硬券1日乗車券と限定鉄カードのセット

603号夜行列車乗車券

実際に掲出される記念ヘッドマーク

車内に設置される芳名版への名前掲載

長良川鉄道全38駅の駅名看板ネーミングライツ

支援を通じて、新車両の歴史に名前を刻むことができます。

クラウドファンディングに参加するには？

「長良川鉄道40周年! 新車両ナガラ603号で歴史と伝統を未来につなぐプロジェクト!」の募集期間は、10月1日(水)10:00〜2025年12月30日(火)23:59まで。目標金額は150万円です。All-in形式の募集となるため、目標金額の達成有無にかかわらず、プロジェクトが実行されます。

長良川鉄道はこれまでにも、クラウドファンディングにより水戸岡鋭治氏デザインの観光列車「ながら」の3両目導入やトイレ室の設置などを成功させ、最近は食品サンプル列車のメンテナンス＆リニューアルも目標金額を達成。厳しい経営環境のなかで鉄道存続のために、挑戦を続けています。クラウドファンディングに参加して、新車両「ナガラ603号」の誕生を一緒に応援し、その歴史の1ページに加わってみてはいかがでしょうか。

（画像：うぶごえ）

