ロボペイが３日ぶり反発、笑美面が「請求管理ロボ」を採用◇ ロボペイが３日ぶり反発、笑美面が「請求管理ロボ」を採用◇

ＲＯＢＯＴ ＰＡＹＭＥＮＴ<4374.T>が３日ぶりに反発している。この日の寄り前に、請求・債権管理システム「請求管理ロボ」が、笑美面<9237.T>に採用されたと発表しており、好材料視されている。



笑美面では従来、請求書発行に既存の会計システムとＥｘｃｅｌを併用しており、業務フローが分散化している点に課題を抱えていたほか、既存システムの仕様上、請求書発行時に自動で仕訳が作成されるため、経理財務部門の担当者しか操作できないといった課題を抱えていたという。今回の「請求管理ロボ」採用は、請求業務の一元管理と効率化を図るのが狙いで、Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅの画面上で請求から債権管理まで完結できる操作性や、経理財務以外の担当者も利用できる柔軟な権限設定、Ｅｘｃｅｌ管理からの脱却と請求データの一元化などの点が評価されたとしている。



出所：MINKABU PRESS