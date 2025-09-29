ニューテックが急反落、上期業績は各利益が計画上振れ着地も利益確定の動き優勢 ニューテックが急反落、上期業績は各利益が計画上振れ着地も利益確定の動き優勢

ニューテック<6734.T>が急反落している。前週末２６日の取引終了後、集計中の８月中間期連結業績について、営業利益が従来予想の１億６５００万円から２億２６００万円（前年同期比６２．６％増）へ、純利益が１億２３００万円から１億７１００万円（同５９．８％増）へ上振れて着地したようだと発表したが、株価は９月２６日に年初来高値２１１５円をつけるなど７月以降上昇基調にあったことから、いったん利益確定の動きが出ているようだ。



売上高は２９億円から２８億８１００万円（同３４．８％増）へやや下振れて着地したものの、主要部材の調達条件の見直しや生産プロセスの効率化で原価率が改善したことに加えて、新規案件・継続案件の双方で販売価格改定を実施し、原材料・物流費などコスト増分の価格転嫁が浸透したことなどが寄与した。



出所：MINKABU PRESS