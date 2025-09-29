

世界が不確実で偶然に支配されていることを受け容れることで、私たちはより良い人生を送ることができるかもしれません（写真：Taka／PIXTA）

【写真で見る】人生は偶然によってつくられるからこそ豊かで価値がある

あなたの人生は偶然がすべて。この世界は成り行きの産物であり、ありとあらゆる物事を、偶然が支配している。成功や失敗も、進化も歴史も、小さな偶然の積み重ねに左右されている。なのに、なぜ私たちはそこに理由や目的、秩序があると信じてしまうのか？ このような世界を生きることに、どんな意味があるのだろうか？

私たちは何もコントロールしていないが、あらゆることに影響を与えていることに気づかされ、静かな感動を呼ぶ書、『「偶然」はどのようにあなたをつくるのか：すべてが影響し合う複雑なこの世界を生きることの意味』より、一部抜粋・編集のうえ、お届けする。

すべてが無意味だという絶望感





多くの人にとって、現代の絶望は無力感から来ている。すべて無意味だという深刻な感覚にさえ由来している。

あなたが倉庫で働く作業員だとして、ロボットアームに取って代わられることが見込まれ、トイレ休憩までデジタル機器で監視されていたら、宇宙には意味があるという感覚で胸がいっぱいになるのは難しいだろう。

「私は世界に何の影響も与えていない！」とか「こんなことは1つとして重要ではない！」といった、現代の悲惨さを表す言葉が繰り返し口にされる。

ところが、世界は本当は絡み合った偶発的なかたちで動いていることを受け容れると、あれこれ素晴らしいことがわかる。

その1つは、誰もが――そして人が人生で行うことのいっさいが――大切だ、ということだ。

私たちが引き起こす波及効果の多くは、私たちの目にはつかないだろう。この新鮮な世界観が真実であることがわかれば、どんな自己啓発書にも思いつけないほど強力なメッセージが伝わってくる。

それは、私たちは何もコントロールしていないかもしれないが、あらゆることに影響を与えている、というメッセージだ。

私たちの誰もが大切だ。ただし、生きている間にさまざまな出来事に与える影響の重大さや目に見える度合いには、違いがあるだろう。

だが、自分の行動の重要性をいっそう高める機会を最大にしたいのなら、人類がこれまで進化させてきたじつに素晴らしいイノベーションの1つから、最善の道筋が導かれる。それは協力だ。ともに働く人々は、ともに変化を生み出す。

強い影響力の働くこの世界では、どのように生きるべきか？ 人間は他のすべての生き物と同様、世界とかかわり合ううえで、2つの戦略のトレードオフに直面する。「探索」vs.「活用」だ。

探索とは、当然ながら、どこに向かっているのかわからないまま、さまよい歩くことだ。活用とは、わかっている目的地に向かって突き進むことを意味する。

両者の間のトレードオフは、数学でも精力的な研究――特に「多腕バンディット問題」として知られる、推測に基づく難問にかかわる研究――が行われている分野となっている。

もっとも、その中心となる考え方にはどんな数字も必要ない。これまで一度も行ったことがないレストランをたまたま見つけ、そこで試しに食べてみるのが探索戦略だ。お気に入りだとわかっているから、これまで何度となく食べたことのあるレストランに行くのが活用戦略だ。

「局所的最大値」対「全域的最大値」

こうした考え方は、「局所的最大値」対「全域的最大値」と呼ばれるものと関連している。

こんな想像をしてほしい。あなたは登山家で、人生の最大の目標は到達可能な最高峰に登ることだ。

あなたはアルプス山脈に拠点を置いている。だからしばらく歩き回り、最高峰を見つけ、独りよがりの満足感を抱きながら登頂する。任務完了、と心の中で思う。

その後、アルプスに拠点を置いている別の登山家に出会う。その人は、もっとずっと高い山を制覇した、と言う。アルプス山脈の最高峰を制覇すると、探索を続けて各地を回り、ヒマラヤ山脈に到達し、エヴェレスト山に登った。

あなたは地元の最高点（局所的最大値）に到達したが、世界の最高峰（全域的最大値）が制覇されるのを待っているとは知らなかった。

十分に探索する前に慌てて活用すると、より良い可能性があることを知らずに、常に地元の最高峰に登ってばかりになる、というのがこの話の教訓だ。

このように考えると、全域的最大値に到達するのがいつも最善となる。だが、それは常に真実とはかぎらない。

アルプス山脈は十分に素晴らしいかもしれない。局所的最大値しか必要ではないときもあるのだ（現状で差し支えがないのなら、それで十分ではないか？）。

食道楽でもないかぎり、新しいレストランを絶えず探索していたら、永遠に満足できずにいる羽目になる――すでに大好きなのがわかっている料理を渇望しながら。

系自体が不確実なら、最高峰に到達しようとするのは間違いになりうるときもある。断崖が近くにある場合はなおさらだ。

偶然の巡り合わせやブラック・スワンのせいで状況が一瞬で変化しうるときには、局所的最大値と全域的最大値のロジックは心もとないものになってしまう。

進化はあなたより賢い

常に変化する環境では、ランダム化した実験という賢明な策に頼るのが役立つときがある。

進化はランダムなその場凌（しの）ぎの修繕を重ねることによって、複雑な問題に対する巧妙な解決策を創り出してきた。その類いの解決策は、内省的で意図的で知的な存在である私たちがこれまで見つけ出すことができた解決策よりもはるかに優れている。

これは、生物学では「オーゲルの第2法則」として知られている。進化はあなたより賢い、というのがそれだ。

古細菌が誕生したのは約37億年前だが、生命が変異や自然選択や遺伝的浮動に基づく探索によって構築されていなかったなら、私たちは今も依然として古細菌のままでいたことだろう。

生命内部で執拗に実験を行う、思考も内省もしない手法が、試行錯誤を通して、驚異的なまでに多様な形態的特徴や生存戦略、さらには意識さえも生み出してきた。

探索し、それから活用し、さらに探索し、また活用する。効果的に探索するには、不確実性を全面的に受け容れなければならないときがある。

「より賢い思考」では解決できない問題と取り組むため、より良い解決策を慎重に練り上げようとする代わりに、ランダム化された解決策に頼ることによって、進化の知恵は発揮される。

ときとして人生の最良の巡り合わせは、安定しているように見えた過去をいっそう精密に分析することからではなく、真新しい不確実な未来を、ときにはあてどなくであっても探索することから訪れる。

問題解決向けに用意された客観的な尺度を持つ閉鎖系では（たとえば、今年度における医療費の振り分け先を決定するといった場合は）、遠慮なくデータ分析に頼ればいい。

だが、人生における不確実性が避けられない領域では、それを安定した閉じた系の問題のように扱ってしまうと、悪くすれば惨事を招き、良くても、人生に畏敬の念をもたらしてくれる驚異の出来事から喜びが奪われてしまいかねない。

こうした教訓は、生産性と効率とコントロールに取り憑かれている文化では、無視されることがあまりにも多い。明確なアウトプット（私がいちばん嫌いなディストピア的な言葉で言うと、「成果物（デリバラブル）」）が何もないなら、意味がない、というわけだ。

無目的な思索の時間の価値

ところが探索には、思考を目的なく漂わせることも必要とされる。

今では無数の人が、無目的な思索は時間の無駄であり、目的に沿ったスケジュールから削るべき、くだらないものと見なしている。運転中も通勤途中も、ラジオやおしゃべりや軽いゲーム、音楽、ポッドキャストで埋め尽くさなければならない――静寂に浸ることなど、めったにない。

食料品店のレジに並んで待つ30秒の空白の時間にさえ、私たちの多くはスマートフォンを手に取る（こうした非難に対しては、私も同罪だが）。

近年のある研究では、痛みを伴う電気ショックを与える装置しかない部屋に、実験参加者を6〜11分間、独りきりにすると、多くの人は独りで考え事をして座っているよりも、自分に電気ショックを与えるほうを選んだ。10分足らずの間に190回、自分にショックを与えた男性もいた。

私たちが少しばかり主導権を手放し、もう少し自分を目的なく漂わせて探索させると、何が起こるだろうか？

私たちは知っている。明確な証拠もある。目的志向の行為をせずに、ゆっくりと無為に過ごす気晴らしの時間こそ、しばしば輝きのときとなるのだ。

こうした時間に私たちは、詩人のジョン・キーツがかつて「ネガティブ・ケイパビリティ（negative capability）」と呼んだ能力を経験して、「不確実性や不可解さや確信のなさにも平気で包まれていられる」。

そして、さまざまな悟りを得る。これは、確証済みの現象だ。

（翻訳：柴田裕之）

（ブライアン・クラース ： ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン准教授）