Lypo-Cからスキンケアブランドが誕生！ 第一弾に先行美容液を発売
スピックは10月6日、リポソーム型サプリメント「Lypo-C」の技術を応用したスキンケアブランド「Lypo-C SKINBEAUTY」の第一弾として、「Lypo-C SKINBEAUTY ファースト グロウエッセンス」（12,320円）を発売します。
■ピュアビタミンCを角層まで届けて美をサポート
同ブランドは、ピュアビタミンCを安定的に角層まで届けることを追求し、内側と外側の両面から健やかな美しさをサポートするアイテムを展開します。
今回発売する同商品では、ビタミンCの確かな体感と刺激を抑えた使い心地にこだわった先行美容液。
みずみずしさとやわらかなとろみを兼ね備えたテクスチャーで、肌に触れた瞬間から優しく溶け込むように角層まで浸透します。
空気や光による酸化を防ぐため、個包装を採用しました。
天然ダマスクローズオイルの香りも特徴です。
10月3日までの期間には、Lypo-C公式ショップにて数量限定で予約を受け付けています。
■商品概要
商品名：Lypo-C SKINBEAUTY ファースト グロウエッセンス
内容量：28包（個包装）
価格：12,320円
取扱い：Lypo-C公式オンラインショップ、提携クリニック・サロンなど
（フォルサ）