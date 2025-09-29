Lypo-Cからスキンケアブランドが誕生！　第一弾に先行美容液を発売

スピックは10月6日、リポソーム型サプリメント「Lypo-C」の技術を応用したスキンケアブランド「Lypo-C SKINBEAUTY」の第一弾として、「Lypo-C SKINBEAUTY ファースト グロウエッセンス」（12,320円）を発売します。

■ピュアビタミンCを角層まで届けて美をサポート

同ブランドは、ピュアビタミンCを安定的に角層まで届けることを追求し、内側と外側の両面から健やかな美しさをサポートするアイテムを展開します。

今回発売する同商品では、ビタミンCの確かな体感と刺激を抑えた使い心地にこだわった先行美容液。

みずみずしさとやわらかなとろみを兼ね備えたテクスチャーで、肌に触れた瞬間から優しく溶け込むように角層まで浸透します。

空気や光による酸化を防ぐため、個包装を採用しました。

天然ダマスクローズオイルの香りも特徴です。

10月3日までの期間には、Lypo-C公式ショップにて数量限定で予約を受け付けています。

■商品概要

商品名：Lypo-C SKINBEAUTY ファースト グロウエッセンス

内容量：28包（個包装）

価格：12,320円

取扱い：Lypo-C公式オンラインショップ、提携クリニック・サロンなど

（フォルサ）