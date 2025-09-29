ナイトケアのYOLU、生コラーゲン＆ホホバオイル配合で贅沢保湿を叶えるボディソープ発売
Iｰneが展開するナイトケアビューティーブランドのYOLU（ヨル）は10月1日、「ディープナイトケアボディソープ」（1,100円）を順次発売します。
■スキンケアレベルの美容液成分を2倍配合！
同商品は、“うるおい満ちる肌を、夜仕込む”をコンセプトに、2種類の贅沢保湿成分とスキンケアレベルの美容液成分で全身ナイトケアを叶えるボディケアアイテムです。
保湿成分には、生体組織と同じ3重らせん構造を保った高分子の生コラーゲンと、ホホバの恵みをコールドプレス製法で凝縮したゴールデンホホバオイルを配合。
美容液成分は、ナイアシンアミドなどスキンケアにも配合されている美容液成分を夜間美容エキスとあわせたもので、従来品のボディソープの2倍配合となっています。
そのほか、肌のバリア機能を潤いで補うクロノシャルディ、肌ダメージのケアを叶えるビャクダン木エキス、紫外線による乾燥ダメージを保湿ケアするハナビラタケエキスも取り入れました。
イランイランやローズのフローラル調に変化する“イランイラン＆ベルガモットの香り”も特徴です。
■商品概要
商品名：ヨル ディープナイトケアボディソープ
内容量：440mL
価格：1,100円
商品名：ヨル ディープナイトケアボディソープ（詰替）
内容量：400mL
価格：946円
＜発売日＞
2025年10月1日より順次：公式オンラインストア、ECモール（楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング、Qoo10、ZOZOTOWN）全国バラエティショップ、ドラッグストア（一部店舗除く）
（フォルサ）