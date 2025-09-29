OSAJI、ハンド用美容液とトリートメントクリームにビッグサイズが数量限定で発売

敏感肌ブランドを展開するOSAJIは9月24日、「リトリート ハンド マッサージ セラム」と「リトリート ハンド モイスト クリーム」のビッグサイズとなるThanksサイズを数量限定で発売中です。

■9月17日にルミネ内直営店舗で先行発売も

両商品は、アオモジ、ラベンダー、ゼラニウムをブレンドした香りが特徴。

「リトリート ハンド マッサージ セラム【Thanksサイズ】」（2,970円）は、ハンドクリームだけでは補いきれない乾燥や紫外線によるダメージを受けた手肌を日常的にケアできるハンド用美容液です。

今回は、80mLが登場。手軽にたっぷりと使えるポンプタイプとなっています。

「リトリート ハンド モイスト クリーム【Thanksサイズ】」（5,390円）は、こだわりの濃厚さと塗り広げやすいテクスチャが特徴のトリートメントクリーム。少量でも手肌に心地よくなじみ、乾燥から手肌を守ります。

Thanksサイズには、95gを用意しました。

ルミネ内直営店舗では、9月17日の先行発売も決定しています。

■商品概要

商品名：オサジ リトリート ハンド マッサージ セラム【Thanksサイズ】

容量：80mL

価格：5,940円

商品名：オサジ リトリート ハンド モイスト クリーム【Thanksサイズ】

容量：95g

価格：5,390円

発売日：2025年9月24日

（フォルサ）