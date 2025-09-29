Image: LOERKE international株式会社/KING's BARREL

スコットランドの霧深いスペイサイドも、バーボンの聖地ケンタッキーもすでに知り尽くした…というウイスキー通の方々、いまが新たな扉を開ける絶好のタイミングなのかもしれません。

ビールの国として名高いドイツが、モルトへの深い理解を背景に導き出した琥珀色の答え。それが、今回ご紹介するシングルモルトウイスキー「SLYRS Aged 12Years」です。

こちらのキャンペーン期間が終了間近につき、改めてその魅力をご紹介していきます。

スコットランドの魂と、バイエルンの大地が出会った場所

独特の響きを持つ蒸溜所名 = 「SLYRS（シュリアス）」は、799年にアイルランドとスコットランド出身の修道士たちが、南ドイツのバイエルン地方に建てた修道院の名前からきています。1200年以上の時を経て、そのゲール語の響きは琥珀色の液体に魂を宿したわけです。

実は、「SLYRS」の創業者にとって、スコットランドは思い入れのある場所です。かの地を訪れた際に、風景が故郷と似ていることに気づき、「バイエルンでも、美味しいウイスキーがつくれるんじゃないか」との発想に。これが、「SLYRS」立ち上げの原動力になりました。

「神は細部に宿る」――ドイツ・クラフトマンシップの真髄

美味いウイスキーは、優れたテロワールを映す原料から生まれるといわれます。「SLYRS」の哲学は、実にシンプル。そして揺るぎません。

原料には、地元バイエルン産の大麦と、アルプスの清らかな湧き水だけを選び抜いて使用しています。

さらに、ビールづくりで培われたモルトを扱う技術が、ウイスキーの製造工程にも惜しみなく注がれています。

ゆっくりと時間をかけた発酵、細心の注意を払う蒸溜…。ドイツのクラフトマンシップを象徴する妥協なき精神が、この濃厚で芳醇な味わいへと結晶しているんです。

モルト大国ドイツが送る完全無欠のババリアン ウイスキー「SLYRS Aged 12 Years」 17,900円 【数量限定 5,100円OFF】SLYRS Aged 12 Years 1点 商品をチェックする

カスクが奏でる、変幻自在のシンフォニー

フラッグシップの「Aged 12Years」が、熟した果実の甘い香り、そして長くて複雑な余韻で魅せる1本であることに異論はありません。ただそれは、壮大なシンフォニーの序曲に過ぎず…。

ポートワイン、シェリー、ラムといった個性豊かなカスク（木製樽）で施される後熟から生まれた多彩な表情にも、「SLYRS」の真髄が宿っている気がします。

同じ原酒がカスクという名の指揮者と出会うことで、千変万化のハーモニーを奏でる。それぞれのカスクが持つ特長をウイスキーが見事に吸い上げ、まったく新しい個性を花開かせています。

「第3の選択肢」という、新たなウイスキー体験

ドイツのウイスキーと聞いて、まだピンとこない方もいるかもしれませんね。

たしかに歴史はスコッチほど長くはないかもしれません。しかし、その品質はすでに世界のコンペティションで数々の賞を獲得するほど高く評価され、いままさに注目すべき存在です。

いつもの一杯に、新鮮な驚きと知的な満足感を。

あなたのウイスキー・ジャーニーにまだない、「ドイツ」という名の選択肢を加えてみませんか？

今回のキャンペーンでは、「SLYRS」のフラグシップ、「Aged 12Years」のほかにも、個性豊かなウイスキーがずらりとラインナップされています。好みに合った「一期一会」の味わいが見つかるかも。キャンペーン終了前に、その詳細をチェックしてみてください。

モルト大国ドイツが送る完全無欠のババリアン ウイスキー「SLYRS Aged 12 Years」 17,900円 【数量限定 5,100円OFF】SLYRS Aged 12 Years 1点 商品をチェックする

＞＞モルト大国ドイツが送る完全無欠のババリアン ウイスキー「SLYRS Aged 12 Years」

