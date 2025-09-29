厚生労働省による現代の名工にも認定された、片山次朗氏の時計ブランド「大塚ローテック」が、新作となる「9号」を発表しました。

大塚ローテックは昨年11月に開催されたジュネーブ・ウォッチメイキング・グランプリ（GPHG）のチャレンジ部門（3,000スイスフラン以下の時計が対象）で、グランプリを獲得し、世界中の時計ファンからの注目が一気にアップ。

デザイン・設計から部品製作、組み立てまで片山氏が一身に担う体制だったので、製造数も多くなく、そのため市場での価格も高騰しています。

自社製造の複雑ムーブメント

Image: ŌTSUKA LŌTEC

9号は同社としては初の角形モデルで、多くの複雑機構を盛り込んだ自社製造ムーブメントを搭載しています。

ジャンピングアワー：60分になると時のデジタル表示ディスクをジャンプさせて瞬時に表示が切り替わる リワインディングミニッツ：同じく分表示が60分になると同時に、一気に0に巻き戻される アワーストライキング：定時になるとハンマーが動いてゴングを叩き、音で時刻を知らせる パワーリザーブインジケーター：動力の残り時間を表示する トゥールビヨン：姿勢差によって生じる重力変化に伴う精度のズレをキャンセルするために、調速機構を専用のカゴに収めて回転させ、重力干渉を低減

これだけの機能を搭載するために、各機能をモジュール化して追加。その姿が寿司下駄の上にネタを並べるようだったので、ムーブメントの型番も「SUSHIGETA」から「Cal. SSGT」と名付けられています。

Image: ŌTSUKA LŌTEC

アワーストライキングのハンマー可動軸には、ミネベアミツミ社による特製ルビー・ボールベアリングを、さらにトゥールビヨンなどにも世界最小ベアリングを採用しています。日本の精密技術が生かされた部分です。

一般的にこうした複雑機構を搭載した高級モデルはコンプリケーションと呼ばれて、豪華な彫金や宝石使いできらびやかなデザインに仕上げることが多いのですが、この9号は非常にメカっぽいです。無骨で計器としての迫力に満ちています。そこも大きな魅力です。

Image: ŌTSUKA LŌTEC

Image: ŌTSUKA LŌTEC

大塚ローテックの製品は今まで30〜70万円台とかなり抑えられてきたのですが、9号はコンプリケーションだということで、価格もぐっと上がって1760万円となります。ただ、この価格でもすでに多くの引き合いがあるようです。

おそらく製造本数も年間数本程度だと思われますので、なかなか手に入らないレアモデルとなるのは必至。今後の製品開発にも期待がかかります。

Source: ŌTSUKA LŌTEC