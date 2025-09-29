10時の日経平均は407円安の4万4947円、ファストリが47円押し下げ 10時の日経平均は407円安の4万4947円、ファストリが47円押し下げ

29日10時現在の日経平均株価は前週末比407.82円（-0.90％）安の4万4947.17円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は139、値下がりは1443、変わらずは28と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は47円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が25.32円、ＫＤＤＩ <9433>が22.08円、リクルート <6098>が19.55円、ＴＤＫ <6762>が17.22円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を118.85円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が13.00円、エムスリー <2413>が11.63円、ソニーＦＧ <8729>が6.33円、レーザーテク <6920>が5.54円と続く。



業種別では33業種中32業種が下落し、上昇は非鉄金属の1業種のみ。値下がり1位は海運で、以下、証券・商品、石油・石炭、輸送用機器、その他金融、銀行と並ぶ。



※10時0分0秒時点



株探ニュース

