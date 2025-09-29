双子を妊娠中のタレント・中川翔子が29日までに、自身のインスタグラムを更新。元モーニング娘。の飯窪春菜とのツーショットを披露した。

出産に向けて管理入院中の中川は「わー！大好きな飯窪春菜ちゃん はるなんがお見舞いに来てくれたよ！はるなんありがとう、笑顔に癒されて久しぶりにおしゃべり止まらなくてめちゃくちゃ幸せなきもち！」と投稿。飯窪がお腹をなでる写真を公開した。

さらに「双子男子たちが生まれたらはるなんが初恋のお姉さんになっちゃいそう！はるなんに会えたからか今日胎動すごい！」と続け、「はるなんが、16歳くらいのころからずっと仲良しで、こうしてギリギリにお腹撫でてもらえて本当良かった！」と関係性を明かした。

「桂子さんも毎日きてくれてありがとう！生まれたら食べたいものの話で止まらなくなるw なんだか不思議だよねえ」と母にも感謝し、「帝王切開を考えると怖くなるけど 大好きな人たちと話せてしあわせです！」と思いをつづった。

飯窪も自身のインスタグラムのストーリーズで中川との写真を載せ「好きな人に会ってきた！！」と伝えた。