¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤Ëº´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¤¬½é½Ð±é¡¡¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö°ÂÄê´¶¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Îº´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£²£¹Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¢¸áÁ°£¸»þ£±£´Ê¬¡Ë¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç£Í£Ã¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¤¬¡Öº£Æü¤«¤é¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¤Ë¿·¤·¤¤Ãç´Ö¡¢¿·¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢º´¡¹ÌÚ¶³»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£º´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¡Öº£Æü¤Ï¤«¤é¡¢»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£º´¡¹ÌÚ¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬Æü¡¹¡¢ÅÁ¤¨¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¡¢¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¿Í¤Î¿´¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¿¤è¤ê¿Í¤ÎÌ¿¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¼«Ê¬¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤òÆÏ¤±¤ÆÃå¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Îº´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö°ÂÄê´¶¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤·¡¢Ã«¸¶¤â¡Ö°ìÈÖ¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤ä¤Ã¤È²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£