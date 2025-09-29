【大人のしまむら】の“新作”がセンス抜群！ 40・50代に似合う♡「おすすめパンツ」

大人のパンツ選びは「楽ちんなのに、ラフすぎない」がコツ。気軽に穿けておしゃれにも見える1本がほしいなら、【しまむら】の大人向けラインの新作がおすすめです！ 今季のラインナップは、千鳥柄パンツやワイドなスウェパンなど、40・50代の装いにもすっとなじむおしゃれなデザインが充実。投入するだけで秋らしさとこなれ感を演出できそうな、頼れるボトムをご紹介します。

カジュアルとシックのバランスがGOOD

【しまむら】「コクーンパンツ」\2,420（税込）

ゆったりしたシルエットながら、すっきり見えも狙えるコクーンパンツは大人世代の味方。足首に向かって絞られたフォルムが、リラックス感の中にきちんと感をプラスしてくれます。よく見ると千鳥柄になっていて、秋らしいシックな雰囲気を感じられるのもポイント。ナチュラルな綿麻素材で、暑さの残る今の時期から即戦力になってくれそうです。

ワイドシルエットでこなれ感を

【しまむら】「ワイドイージーパンツ」\1,639（税込）

ダンボールニット素材で、楽ちんなのにこなれて見えるスウェットパンツ。ほどよいハリと落ち感があり、ラフになりすぎないのが高ポイントです。立体感のあるワイドな形が、気になる体型もさりげなくカバーしてくれそう。スウェットは部屋着みたいで避けていたという人にこそ、試してほしいアイテムです。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M