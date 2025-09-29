投稿主さんのことが大好きな白猫ちゃんが投稿主さんと添い寝した結果…あまりの可愛さに癒される人続出。話題となっている投稿は記事執筆時点で35万回再生を突破し、「かわいすぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：オッドアイを持つ８歳の白猫→大好きな添い寝中に見せた、甘えん坊すぎる『まさかの行動』】

アールくん

TikTokのアカウント『アールゴン』に投稿されたのは、投稿主さんのことが大大大好きな白猫の『アールくん』。

真っ白な毛並みにとてもキレイなオッドアイが自慢なねこちゃんです。

投稿主さんに保護されたそう。

アールくんは現在8歳で人間の年齢でいうと50代くらいなのだとか。

アールくんのあまりの可愛さに、投稿主さんは「可愛いおぢ」として世界に広めているとのこと。

甘えん坊

そんなアールくん、とても甘えん坊で投稿主さんと添い寝が好きなのだとか。

安心しきった顔にはどれだけ投稿主さんのことが大好きなのか伝わってくるようです。

投稿主さんにぴとっとくっついて頭をこちょこちょされると気持ちよさそうに手を伸ばします。

アールくん、添い寝だけではなく呼んだら駆けつけてくれるのだそう。

そのあとは投稿主さんの首に腕を回し、顔をうずめてハグして寝たイケメンアールくんでした。

ストーカー猫

アールくん、投稿主さんが大好きすぎて遂にストーカー猫になってしまったそう。

投稿主さんがわんちゃんのお散歩に出かけたら何やら視線が。

視線の先にはイケメンアールくんがジーと投稿主さんを監視していたとのこと。

近づいてみるとにゃーにゃーと何やら文句を言っているみたいです。

わんちゃんに嫉妬しているアールくんもとても可愛いのでした。

記事冒頭でご紹介した投稿には「主さん一旦かわってもらえます？」「こんなのされたら仕事行けない」「かわいすぎ♡愛おしいなぁ」と多くのコメントが寄せられています。

可愛い添い寝の様子は、TikTok上でも大きな話題となり、投稿には2.5万件以上もの高評価がつきました。

TikTokアカウント『アールゴン』では、今回紹介した動画以外にもアールくんの可愛い様子や、投稿主さんとのわちゃわちゃしている投稿など、さまざまな動画が公開されています。

もっとかわいい姿を見たい、投稿主さんとのやり取りがみたいという方は、ぜひTikTokを覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：「アールゴン」さま

執筆：こたろ。

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。