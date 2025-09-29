「ぬいぐるみは全部、私の物にゃ！」そんな声が聞こえてきそうな猫ちゃんの様子が面白くて愛らしいと、大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で15万再生を突破し、「みんな獲物なんかな」「可愛い子がぬいぐるみ好きってたまらん可愛さ！」といった声が寄せられています。

【動画：新しくぬいぐるみを買うと、猫に目をつけられて…】

ぬいぐるみ愛が止まらない

TikTokアカウント「毛むくじゃらたち」に登場したのは、元保護猫の「モカ」ちゃん。同じく元保護猫の「ラテ」ちゃんと一緒に暮らしている猫ちゃんです。

そんなモカちゃんが大好きな物が"ぬいぐるみ"。飼い主さんいわく、モカちゃんは全部のぬいぐるみを欲しくなってしまうそうで、この日も棚の上にある新しいぬいぐるみを見つけて、早速持っていこうとしていたそうです。

全部欲しくなっちゃうお年頃

モカちゃんが欲しくなるぬいぐるみに、大きさは関係ありません。自分の大きさくらいある大きなぬいぐるみから、人間の手のひらサイズの小さな物まで、ぬいぐるみであれば何でも持っていこうとするといいます。

欲しいぬいぐるみを見つめるその瞳は、まさにハンター。ぬいぐるみに噛みついている時の様子は、まるで野生の記憶が蘇ったかのように活発なのだそうです。もしかすると、「ぬいぐるみ＝獲物」と思っているのかもしれません。

最終的にモカちゃんがぬいぐるみを持っていく先は、家の中にあるテントの中。ただ、持っていくと満足してしまうのか、その後はぬいぐるみの存在を忘れ去ってしまうのだとか。リスも隠したドングリの場所を忘れると言いますが、モカちゃんも同じなのかもしれませんね。

投稿は、TikTokにて8100件を超える高評価を集めるなど、大きな話題となりました。おもちゃを持って行ったのに忘れてしまうモカちゃんの様子に、愛らしさを感じた方も多いようです。

投稿を見た視聴者からは、「大事に隠してるのかと思ったら忘れちゃうの愛おしかわいい」「運んだ後は興味なくなるのやめてほしい笑」「忘れるんかいw」「ある日突然おもちゃになることありますよねw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「毛むくじゃらたち」では、元保護猫のモカちゃん・ラテちゃんのクスッと笑える可愛らしい日常の姿が投稿されています。

モカちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「毛むくじゃらたち」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。