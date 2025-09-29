◆米大リーグ マーリンズ４―０メッツ（２８日、米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

メッツが公式戦最終日の２８日（日本時間２９日）、敵地でマーリンズに０―４で敗れ、ポストシーズン進出を逃した。再調整のため傘下３Ａ所属となっている千賀滉大投手が、地元メディアの取材に応じて今季を総括した。

千賀は６月１２日（同１３日）のナショナルズ戦でベースカバーに入った際に右太ももを肉離れし、負傷者リストに入った。負傷前は１３戦で７勝３敗、防御率１・４７。だが復帰後は防御率５・９０と悪化。チームからマイナーでの再調整を打診され、受け入れた。

千賀は「ケガをして以降、自分の体が思うように動かなくなったとすごく強く感じた。それも結果に出てしまった部分もあって、なかなか最後の方は苦しいシーズンだった。後半１か月は役に立たなかった。色々思うところがある」と語った。「自分の体を、また一から作り直す気持ちでやりたい。前は良かったとかそういうふうに求めるんじゃなく、ケガした後にまた体は変わってると思うので、そこを前向きに捉えていきながら、しっかり自分を強くして、いいパフォーマンスが来年出せるように準備したい」と厳しい表情だった。