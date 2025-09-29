国土交通省は、鉄道やバスの利用が難しく「交通空白」と呼ばれる地域を対象に、主に学校や病院、介護施設の送迎用車両を使って住民らを運ぶ共同輸送の拡大を促す。

２０２６年度予算の概算要求で関連費を計上し、高齢者や生徒ら車を持たない交通弱者が生活の足を確保できるようにする。

学校、病院、介護施設、旅館が保有する送迎用のバスや車は、運行時間が平日の朝夕などに限られ、乗客も施設利用者のみの場合がある。日中や夜間といった空いている時間帯に、こうした送迎車両を主要な商業施設や住宅地などに巡回させ、住民や生徒、観光客ら誰もが乗れるようにする。２３年度以降に順次、運行要件を緩和した「公共ライドシェア」の枠組みを活用すれば、利用者を有償で乗せられるほか、道路運送法の規制を受けない無償での相乗りも想定している。

国交省は２９日、交通空白の解消に向けた対策案の公表を予定し、交通空白地域での送迎用車両の活用を明記する。概算要求に２６９億円を計上し、車両や運転手の確保、運行システムの導入費用として自治体向け補助金など、交通空白の解消に向けて幅広く充てる。

国交省によると、駅やバス停が近くになく、あっても運行本数が少なくて移動手段の確保が難しい「交通空白」は、全市町村の４割前後にあたる７１７自治体に存在している。高齢者や子供を車で送迎する負担が減れば、その分、仕事やパートの時間を増やせ、家計や地域経済にプラスになるとも期待している。