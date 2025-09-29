¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¾¾Ìî¥È¥Ìò¤Ë¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð¡Ê1¡Ë
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤¬¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£º£²ó¤Ï¡¢¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬±é¤¸¤ë¾¾Ìî¥È¥¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È32¿Í¤ò¾Ò²ð¡ª¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢µÈÂôÎ¼¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¡¢Äé¿¿°ì¤é
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Åçº¬¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¡Ê¹âÀÐ¡Ë¤¬¤Ä¤Þ¤º¤¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¡¢À¤³¦¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤¿Ëö¤ËÆüËÜ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿³°¹ñ¿Í¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¡È²ø¤·¤¤ÏÃ¹¥¤¡É¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤«¤é¼¡Âè¤Ë¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ÂçÃÀ¤ËºÆ¹½À®¤·¤ÆÅÐ¾ì¿ÍÊªÌ¾¤äÃÄÂÎÌ¾¤Ê¤É¤Ï°ìÉô²þ¾Î¤·¤Æ¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£¸¶ºî¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÓËÜ¤Ï¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¡¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬±é¤¸¤ë¾¾Ìî¥È¥¤Ï¡¢Ì±ÏÃ¤äÀÎÏÃ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¾¾Ìî²È¤Î°ì¿ÍÌ¼¡£¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤Ä¤âÊì¤Î¥Õ¥ß¤Ë¤Í¤À¤Ã¤Æ¡¢²øÃÌ¤òÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£²ÈÂ²»×¤¤¤Ç¡¢¥Õ¥ß¤¬ºî¤ë¤·¤¸¤ß½Á¤¬Âç¹¥Êª¡£
