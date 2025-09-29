『出没！アド街ック天国』10月放送回、京王線・井の頭線沿線を特集 番組初の公開収録も実施【内容一覧】
テレビ東京『出没！アド街ック天国』（毎週土曜 後9：00）の10月放送回は、京王線・井の頭線沿線特集を4週連続にわたって届ける。
月間ぶち抜きで同一鉄道会社の沿線の街に出没するアド街新シリーズ。8月の東武鉄道沿線を特集した第1弾に続き、第2弾となる今回は、京王線・井の頭線沿線とタッグを組む。18日放送の「調布駅周辺」回は、番組初の公開収録を調布で実施する。
4日「千歳烏山駅周辺」、11日「百草園」、25日「おいしい井の頭線」などのラインナップで、紅葉シーズンに行きたいおすすめスポットからディープなスポットまでアド街らしい切り口で街を紹介する。
10月1日〜30日まで、京王線で10両1編成において、トレインジャック（広告貸切電車）を実施。中づりポスター・まど上ポスター・ドア横ポスターにアド街ファミリーが出没する。9月29日〜10月5日、京王新線新宿駅の新宿KTビジョンで、サイネージ動画を公開！そして、9月28日〜10月25日、京王線・井の頭線各駅にオリジナルポスターが掲載される。
また30周年記念グッズとして、『出没！アド街ック天国 30周年メモリアルブック〜アド街百景〜』（10月2日発売 交通新聞社刊）、「出没！アド街ック天国 TANGTANG Tシャツ」が発売される。
【番組内容一覧】
■10月4日「千歳烏山駅」（世田谷区）
日本で初めて＜お買い物スタンプ制度＞を取り入れた画期的な商店街がある「千歳烏山」。ある大物芸人たちが下積み時代に住み、「烏山会」なる集まりもあった。1998年にアド街が撮影した「烏山会」の秘蔵映像と、彼らが愛したお店を公開！
■10月11日「百草園駅」（日野市）
江戸名所図会にも紹介された名所「百草園」は、もうすぐモミジが色づく季節。街は自然豊かな多摩丘陵にあるため、探索も楽しく、歩けば歩くほど不思議と発見がいっぱい。秋のお散歩には最高の街。
■10月18日「調布駅」（調布市）
市制70周年をお祝いするために、調布の会場へ、市民にお越し頂き、アド街初の公開収録に挑戦！発展著しい街の魅力を観覧者の皆さんも巻き込んでトーク！イノッチが、あの人とタッグを組んで歌も披露！
■10月25日「美味しい井の頭線」
若者文化を育む渋谷・下北沢・吉祥寺を結び、人気の住宅街を走る井の頭線の沿線には、おいしいお店が大充実！食通の間で話題のフレンチから、安くておいしい＜学生めし＞まで、バラエティも豊か。放送開始から31年目にして、アド街が初めて降りたった駅では、ジブリ映画のような可愛いお店を発見！
