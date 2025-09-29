

TikTokが採用における大きなツールになっています（写真：metamorworks／PIXTA）

いま採用市場では深刻な人材難が続き、企業は多額のコストを投じても応募が集まらない状況に直面しています。そんな中、YouTubeやTikTokを活用した動画マーケティングの専門家で、「令和の虎CHANNEL」でもお馴染みの株式会社Suneight竹内亢一代表取締役は、若手人材を獲得するにはTikTokが効果的だと言います。

竹内氏の著書『知名度の上げ方 1年で10,000人のファンをつくる法則』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

TikTokが採用における一大ツールに

千葉県・神奈川県・埼玉県など日本全国を飛びまわり、足場仮設・PC工事・鉄骨建て方を行う、とび・土工事業の起（おき）工業という会社があります。

僕たちは、起工業の採用を動画を使ってお手伝いをしています。

建設業は、「キツそう」「危なそう」「先輩が怖そう」などのネガティブイメージもあり、慢性的な人手不足に悩まされています。

そこで、SNSを利用して採用をうながしたいと、僕たちに依頼がありました。

起工業では、それまで月数十万円を採用費用に投じていたそうです。それほどのコストをかけても、月に3人採用できるときもあれば、3カ月間応募がないときもあり、月平均で1人採用できればいいという状況でした。

それがSNSでの施策を始めてから、毎月コンスタントに5〜10人のエントリーがあり、応募者の半分は入社してくれるようになったそうです。

では、どのような動画をアップしたのか？

その説明をする前に、なぜ僕たちはTikTokを選んだのか、説明します。

実は就活をしている23年卒業予定の学生100名を対象に、「Z世代の就活生のTikTok活用実態」に関する調査（22年）をしたところ、とても興味深い結果が明らかになりました。

まず、「あなたは普段TikTokをどのくらい見ますか」という質問に対して、「1日1時間未満」が35.0％、「1日1時間以上」が29.0％ということが分かりました。

・1日1時間未満：35.0％

・1日1時間以上：29.0％

・1日3時間以上：14.0％

・1日5時間以上：4.0％

・週に2,3回程度：14.0％

・週に1回程度：3.0％

・その他：1.0％

驚くべきは、次の「あなたはTikTokで企業の動画を見たことがありますか」という質問に対する回答です。なんと、「はい」が81.0％に上ることが判明したのです。

そして、企業動画を見たと答えた内の80.2％が、「企業に興味を持ったことがある」と答えています。その理由は、

・企業イメージが掴めたため：58.5％

・企業の世界観が掴めたため：41.5％

・簡潔に企業の魅力がわかったため：36.9％

・短い動画で最後まで視聴できたため：35.4％

・働いている様子が動画でわかりやすいため：27.7％

・企業の採用情報が載っていたため：18.5％

・その他：1.5％

・特にない：1.5％

というように、「興味を持つ」といっても、学生たちはさまざまな動機から興味を抱くようになったことが分かりました。

さらには、企業に興味を抱いたことで、実際に66.2％の学生がエントリーしたことも明らかになっています。

「お気に入りの企業のTikTokアカウントがあったら、フォローして動画を視聴したい」と回答した学生が86.0％に上っていることからも分かるように、TikTokが採用における大きなツールになっていることは一目瞭然です。

また、TikTokを活用した採用活動を行う人事担当者111名を対象に、TikTok採用に関する実態調査をしたところ、「応募人数が増えた」が72.4％、「面接通過率が向上した」が35.7％、「認知が拡大した」が30.6％という回答も得られました。

企業の雰囲気や働いている人の様子を動画で“見える化”

動画は、文字では分かりづらいことを伝えられます。

求人媒体の文字や写真だけではなく、企業が持つ雰囲気や働いている人の様子を動画で“見える化”させることで不安を払拭させることにもつながります。

最近では、就職したいと思う企業のリサーチ方法として、SNSでの企業検索が増えており、就活生を意識したSNS運用を実施している企業も増えています。

先のアンケートを見ても分かるように、動画を入り口にして興味を持つ人はたくさんいます。とりわけZ世代の認知や支持を集めるためには、これからの時代、動画、特にTikTokというツールが最適だと思います。

このような背景から、起工業では、TikTokでの施策を始めました。

「いまは興味がない人」に気づきを与える

起工業の求人件数は、TikTokを有効利用することで大幅に改善されました。月々の求人メディアへの採用広告出稿費は多額のコストが生じますが、TikTokなら広告宣伝費をかけずに、ターゲット層に訴求ができます。

人気を集めるために意識したのは、先のアンケートからも分かるように、求職者が起工業の現場の雰囲気が分かるような作りにすることです。

応募者にとって、これから働く現場や従業員の雰囲気が分かるか分からないかは、とても大切です。「想像していた雰囲気と違う」となれば齟齬が生じ、離職につながりかねません。

それでは元も子もありません。そのため、福利厚生面を含めて、起工業がどのような会社なのかを伝えるべきだと判断し、僕たちは「未経験者」をハブコンテンツに「経験者」をコアコンテンツと分けて動画を企画しました。

「とびになりたい」という明確な目的がある層と、まだ「無関心な人たち」とでは、それぞれ知りたい部分が違います。

それだったら、それぞれを分けてコンテンツを作った方がより早く人気を獲得できると考えたのです。

動画を見ている中で、「とびになりたい」と思っている人が100人しかいなければ、その動画は100人にしか刺さりません。

では、それ以外の「無関心な人」に動画を見てもらうにはどうすればいいか。

とびは、高いところで仕事をします。その「高いところが好き」な人は全国に1万人以上いるかもしれない。

そこで「高いところが好き」という人をペルソナに設定して、その人たちに刺さるコンテンツを作ればいいのではないかと考えたのです。

経験者に向けて、とび業界の「あるある」ネタを仕込みつつ、「それ分かる！」と共感できるような動画を制作。

逆にどんな仕事なのかが分からない未経験者に向けて、「こんなに高い場所で働いています」といった初歩的な情報ととび職人のすごさを伝える動画を作ることにしました。

たとえば、「高いところが好きなら、それは立派な才能だ」ということが分かるような動画です。

そういった気づきを与えるような導線を作ることで、未経験者は「もしかしたら私は向いているかも」と興味や関心を示すわけです。

すでに知っている/好きな層だけに当てるのではなく、その商品やサービスに興味がある/好きかもしれない層に当てていくことがポイントです。

会社の雰囲気と働いてる人の顔が見えることが重要

また、社員の方たちにも積極的に動画に参加してもらっています。それは、先ほどの「会社の雰囲気」を知ってほしいのと「働いている人の顔が見える」ようにしたいからです。

いま、若い応募者はこの2つを重要視しているんです。

その上で、「寮があり上京支援もしている」という福利厚生面も大きなフックになります。

決められた寮ではなく、自分で選んだ家を寮にできて上京支援もしてもらえるという情報が分かれば、上京して働きたい人にとっては、とても魅力的に映ります。さらに社員なら誰でも無料で使えるスポーツジムがあります、と最後の一押しもしています。

「我々の会社はこうです！」と求人広告を出しても情報の届く範囲は限られますが、動画は工夫次第で幅広い層に届けられるわけです。

いろいろな層にリーチすることができれば、その分人気も生まれやすく、知名度が向上する確率はかなり上がります。

即戦力の人材がほしいケースと、長く自社の人材として活躍してもらいたいケースでは、本来、訴求方法が異なります。

いまは異なる動機を持つ人たちをピンポイントで狙い撃ちできます。出口が違えば、当然見せ方も変わります。

しかも、コストは広告ほどかかりません。たくさんの人に見られれば動画は雪だるま式に再生されていき、より多くの人にリーチできます。僕たちは、起工業の動画をTikTokだけでなく、インスタグラムとYouTubeにもアップしています。

そのため、建設業としては異例と言えるほど、若い世代からの問い合わせも増えました。

アクセス性のよさもSNSならでは

実は、問い合わせにもSNSならではの仕掛けをしました。ダイレクトメッセージで応募できるようにしたんです。





求人広告のほとんどは、「電話先へお問い合わせください」と付記するのが一般的だと思います。

しかし、求人の電話がかかってきても、所用で席を外していたりすると電話を取ることができません。小さなことで、ものすごく優秀な人材を取り逃してしまう可能性だってあるわけです。

しかし、SNSはDMで、希望者がいつでも好きなときに連絡できるし、気軽に相談することもできます。

採用担当者も、自分の好きなタイミングでレスポンスを返すことができます。こうしたアクセス性もSNSならではと言えます。

（竹内 亢一 ： 株式会社Suneight 代表取締役）